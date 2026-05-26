Шолохов назвал лучшую экранизацию «Тихого Дона»

Молодежь предпочитает неспешное и подробное повествование, а не сжатый жанр, поэтому им больше понравится экранизация режиссера Сергея Урсуляка, рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в пресс-центре НСН.

24 мая 1905 года родился писатель Михаил Александрович Шолохов, известный такими произведениями как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину» и многими другими. Шолохов посоветовал экранизировать классику для каждого поколения.

«Меня часто спрашивают, какая экранизация “Тихого Дона” мне нравится больше, какая лучше на мой взгляд. Я всегда говорю, что каждое поколение нуждается в своей. Я сейчас говорю не только о шолоховских произведениях. Потому что экранизация — это взгляд современного человека, режиссёра. Даже не затрагивая технические возможности: формат подачи материала, акценты очень важны с точки зрения современного постановщика. Если, например, “Тихий Дон” режиссера Сергея Герасимова — академическое, каноническое произведение, которое никогда не потеряет ни своей прелести, ни своей значимости, то современная молодежь с большим пониманием смотрит сериал Урсуляка. И вообще сериал как жанр: сжатость тех лет, когда Герасимов создавал свои фильмы, сейчас сменилась неспешным, подробным повествованием, которое для наших молодых людей оказывается гораздо ближе», — отметил он.

Ранее Шолохов поделился в пресс-центре НСН, как его дед спас казаков от геноцида.