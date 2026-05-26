Лео Вудалл рассказал об исполнении детской мечты

В фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом» Хальварда сыграет Лео Вудалл. Для актёра эта возможность стала воплощением детской мечты. Он большой и давний фанат франшизы Толкина.

Это значит для меня всё. Это моя детская мечта. Я смотрел фильмы «Властелин колец» в детстве и видел миллион раз, поэтому быть частью этого сейчас — невероятно.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет 17 декабря 2027 года. Режиссёром фильма выступит Энди Сёркис, к ролям Гендальфа и Фродо вернутся Иэн Маккеллен и Элайджа Вуд. События картины развернутся в хронологическом промежутке между празднованием 111-летия Бильбо и началом похода Братства Кольца.