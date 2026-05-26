В России снимут новый «Остров сокровищ»

Кинокомпания MEM Cinema Production объявила о старте производства фильма «Остров сокровищ». Семейная лента находится в стадии активной разработки, а её премьера запланирована на 1 января 2029 года.

Автором сценария будущего фильма выступит Андрей Золотарёв («Буратино», «Сто лет тому вперёд»). Картина станет экранизацией знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Ожидается, что в адаптации прозвучат композиции из знаменитого советского мультфильма 1988 года. Актёрский состав ленты станет известен позже.

События «Острова сокровищ» разворачиваются в 1750-х в Англии. Сюжет произведения посвящён поиску сокровищ, которые Капитан Флинт закопал на необитаемом острове. Повествование в романе ведётся от лица юного Джима Хокинса, который отправляется в опасное путешествие. Сохранит ли новая экранизация структуру оригинальной книги, неизвестно.