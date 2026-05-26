В Москве состоялась премьера документального фильма «СВОи дети»

В Киностудии Горького состоялась премьера документального фильма «СВОи дети»
Премьера документального фильма "СВОи дети" состоялась в зале "Горький холл" на Киностудии Горького, рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
"Фильм, который трудно смотреть без слез. И вместе с тем - после него остается надежда, потому что в центре картины ребята, которые, пережив обстрелы, потерю дома, долгую разлуку с близкими, не перестали мечтать, дружить, заботиться друг о друге и верить", - написала она в своем MAX-канале.
Идея проекта родилась во время смен лагеря "Послезавтра", в прямом диалоге с детьми. А в основе проекта заложена простая понятная мысль: чужих детей не бывает. Дети - герои фильма живут в приграничных регионах Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Он посвящен и взрослым - психологам, вожатым и волонтерам, которые помогают детям снова почувствовать опору, безопасность и интерес к своему будущему.
"Герой фильма, участник смен Дима говорит: "Когда закончилась смена, у меня было ощущение, что я уезжал из дома. Хотелось попросить: можно еще остаться? Я понимал, что уезжаю. Но я уже не один". Наверное, именно в этих словах - главное, ради чего существует "Послезавтра", - подчеркнула Львова-Белова. - Чтобы дети снова почувствовали: рядом есть люди, которым можно доверять. Что даже после тяжелых испытаний можно снова учиться радоваться, строить планы, выбирать профессию, открываться".