В Москве состоялась премьера документального фильма «СВОи дети»

Премьера документального фильма "СВОи дети" состоялась в зале "Горький холл" на Киностудии Горького, рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"Фильм, который трудно смотреть без слез. И вместе с тем - после него остается надежда, потому что в центре картины ребята, которые, пережив обстрелы, потерю дома, долгую разлуку с близкими, не перестали мечтать, дружить, заботиться друг о друге и верить", - написала она в своем MAX-канале.

Идея проекта родилась во время смен лагеря "Послезавтра", в прямом диалоге с детьми. А в основе проекта заложена простая понятная мысль: чужих детей не бывает. Дети - герои фильма живут в приграничных регионах Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Он посвящен и взрослым - психологам, вожатым и волонтерам, которые помогают детям снова почувствовать опору, безопасность и интерес к своему будущему.