Кологривый, Охлобыстин и Пореченков сыграют в фильме о лидере группы Сектор Газа

О съемках полнометражного фильма про жизнь Юрия Хоя уже не раз писала "РГ". Полнометражный байопик Юрия Клинских, известного как Юрий Хой, лидера культовой панк-рок-группы Сектор Газа, выйдет в 2027 году.

© Российская Газета

Хоя играет Никита Кологривый - его фотографиями в образе солиста создатели картины пока не делились. Зато сегодня, вслед за информацией о том что мэра Воронежа играет Иван Охлобыстин, а Михаил Пореченков сыграет Привалова, прототипом которого стал Алексей Привалов, первый директор группы Сектор Газа, появились и снимки этих артистов в проекте.

Режиссер - Владимир Щегольков, сценарий написали Дмитрий Лемешев и Роман Богословский. Ирина Клинских - дочь погибшего более двадцати лет назад Юрия Хоя - помогает авторам с момента разработки сценария картины.