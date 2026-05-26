Представлены постеры фильма «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун

Онлайн-кинотеатр Netflix представил постеры фильма «Энола Холмс 3». На них можно увидеть главных героев продолжения, которое выйдет уже 1 июля. Дебютный трейлер же покажут завтра, 27 мая.

© Кадр из фильма "Энола Холмс"

Сюжет «Энолы Холмс 3» расскажет о новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми она сталкивалась раньше. Действие новой картины развернётся в том числе на островах Мальты, а одной из важных сюжетных линий станет выход замуж главной героини.

© Netflix

© Netflix

Главную роль в третьей части снова исполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). Шерлока Холмса вновь воплотил на экране Генри Кавилл («Ведьмак»), а Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») сыграла мать семьи. Мужа главной героини сыграл Луи Патридж («Приключения Паддингтона 2»).