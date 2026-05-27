На грани фантастики: в популярнейшем фильме Эльдара Рязанова притаилось много нестыковок

У одного из самых удивительных персонажей советского кинематографа — Юрия Деточкина — юбилей. 60 лет назад состоялась премьера фильма «Берегись автомобиля», где главная роль отведена этому «большому ребенку», угонявшему машины у жуликов. Рязановскую комедию мы знаем наизусть, однако в кадрах все-таки скрыты удивительные фокусы, которые появились помимо воли авторов во время съемок. Большинство таких «киноиллюзий» связано с транспортными средствами — участниками картины.

Россыпь мелких нестыковок, накладок, перепутанных чисел и предметов — то, что в обиходе называют киноляпами, — можно обнаружить лишь при многократных просмотрах фильма. И вот тут Эльдар Александрович сам виноват: спровоцировал дотошных зрителей, сняв комедию, которая стала воистину культовой. Получилась бы у Рязанова заурядная работа — никто бы в ней копаться наверняка не стал. А поскольку «Берегись автомобиля» вот уже более полувека востребована, любима, и ее регулярно показывают по телевидению, возникает возможность заметить в столь знакомой уже череде мизансцен притаившиеся нескладности.

Здесь приведены лишь некоторые из них, которые удалось выудить, обратив внимание на колесную технику, фигурирующую на экране.

Круговорот автономеров в природе

Порой фильм «Берегись автомобиля» называют гимном «Волге» ГАЗ-21. Действительно, легковушки этой модели можно увидеть во многих эпизодах. Именно с ними и связана изрядная доля «кинофокусов».

Начнем с «нумерологических» чудес. Весьма странные превращения происходят с государственными регистрационными знаками на машинах — в том числе тех, которые пытается угнать Юрий Деточкин.

В самом начале фильма нам показывают зловещий детективный сюжет: как некий преступник (оказавшийся впоследствии «советским Робин Гудом») вскрывает чужой гараж и похищает оттуда легковушку. На первых кадрах можно разглядеть, что номер у угоняемой «Волги» 02-21 МОП, а чуть позднее, когда эта машина, мчащаяся по темным улицам, является фоном для титров, вдруг замечаешь: номерная жестянка на ней уже другая — 82-15 МОП. Неужели Деточкин где-то за кадром успел сделать «пит-стоп» и сменить номера?..

Еще более удивительные метаморфозы происходят с основной «волжанкой» — той, которую герой Смоктуновского так настойчиво пытается увести у нечистого на руку продавца комиссионки Димы Семицветова.

Законный номерной знак у этой четырехколесной красавицы («Бежевая. Цвет неброский», — замечает в одном из эпизодов главный герой) — 49-04 МОТ. Нам показывают, как при состоявшейся наконец успешной попытке угона Деточкин предусмотрительно меняет подлинные номера на фальшивые — 82-15 МОП (уже знакомый зрителю комплект, видимо, использовался похитителем-рецидивистом неоднократно). Однако далее происходит почему-то обратная рокировка. В сцене, где Юрия Ивановича тормозит на шоссе милиционер-мотоциклист (эту роль сыграл Георгий Жженов), у «Волги» вновь родные номера — 49-04… Впрочем, это ненадолго. Спустя считаные минуты, когда героям фильма удается общими усилиями завести заглохший «Урал», дернув его легковушкой, — ап-п! Перед нами картина: на переднем плане — персонаж Жженова и его агрегат с коляской, а чуть дальше — «Волга» Деточкина, и к багажнику ее прикручен номер 82-15… Цирковые иллюзионисты отдыхают!

Такую чехарду можно объяснить сложностями рабочего процесса. Ведь для съемок комедии-детектива у Рязанова было всего несколько легковушек, между тем как в различных эпизодах должно участвовать больше десятка «Волг». Вот имеющиеся в наличии машины и приходилось тасовать по мере необходимости. Вдобавок мизансцены, как это часто бывает, снимали не подряд, а вразбивку, перепрыгивая по времени то в начало картины, то в конец ее, то в середину. При этом порой помощники, занимавшиеся реквизитом, из-за возникшей суеты забывали проследить, чтобы номера на этих авто (бутафорские, конечно) меняли нужным образом.

Техника на грани фантастики

Если внимательно просматривать кинокадры, обнаруживаешь, что в рязановской комедии ее четырехколесная главная героиня отличилась несколькими удивительными техническими особенностями.

Вот, скажем, эффектная сцена из навороченного, изобилующего трюками эпизода с погоней милиционера за похитителем машин. Скрываясь от преследователя, Деточкин нырнул на «Волге» вниз по крутому откосу шоссе, а потом, когда мотоциклист промчался мимо, лихо выехал задним ходом обратно на магистраль. При этом откос — градусов под 45. Разве может легковушка преодолеть столь значительную крутизну? А она и не смогла бы без посторонней помощи. Но такую помощь оказали. На кадрах чудо-подъема, если приглядеться, можно обнаружить, что от буксировочной проушины под задним бампером тянется тонкий стальной трос. К трактору или к грузовику? Этого, конечно зрителю не показывают. Но заметен характерный маневр водителя (за рулем во время исполнения сложных автоэпизодов находился каскадер Александр Микулин): оказавшись уже на асфальтовом полотне дороги, он проехал задним ходом еще несколько метров до противоположного бордюра — именно там, во время секундной остановки, кто-то из членов съемочной группы, прячась за багажником «двадцать первой», отцепил трос. Дальше «Волга» продолжила гонку уже без такого довеска.

Помимо путаницы с жестянками эта машина, угнанная героем Иннокентия Смоктуновского у героя Андрея Миронова (и проданная затем персонажу Донатаса Баниониса) сама по себе претерпевает на экране удивительные превращения. Например, «изменение портрета» данного автомобиля обнаруживаем в уже упомянутом сюжете с погоней. Вот его фрагмент, когда хитроумный Деточкин умудрился заехать на платформу грузового полуприцепа и таким образом спрятался от преследователя-милиционера. Камера снимает вид из салона легковушки: нам показывают, как мотоциклист обгоняет трейлер и, не заметив угнанной «Волги» на нем, мчится дальше. При этом, если отвлечься от динамики напряженных событий и обратить внимание на статичные детали, оказывается, что у семицветовской ГАЗ-21 в упомянутом эпизоде напрочь отсутствует левая задняя дверь. Именно в освобожденный от нее проем кузова кинокамера снимает проезд героя Жженова мимо автопоезда. С точки зрения оператора все очень удобно, а с точки зрения автомобильной конструкции… Нонсенс!

Вдобавок к чудесному исчезновению двери «Волга», взгромоздившаяся на прицеп, преподносит зрителям и другой сюрприз. Когда объектив камеры, постепенно поворачиваясь вслед за идущим на обгон мотоциклистом, показывает нам переднюю часть салона легковушки, можно заметить… «привидение». Ведь, согласно сюжету, в машине, кроме Деточкина, никого нет, но вдруг… В боковом зеркале заднего вида нарисовалось чье-то лицо! Скорее всего, это отражение либо самого оператора, устроившегося с камерой на заднем сиденье, либо его ассистента.

Мотоцикл-трансформер

А теперь о других колесных «артистах».

Заметные роли отведены в фильме троллейбусам. Ведь по сценарию любимая женщина главного героя водит именно такие рогатые машины. Актриса Ольга Аросева в свое время рассказывала корреспонденту «МК», как непросто ей пришлось, когда нужно было вживаться в образ Любы:

«До той поры, конечно же, я такой махиной никогда не управляла. После того как меня утвердили на роль, Рязанов сразу отправил учиться на курсы водителей троллейбуса… Я даже соответствующее удостоверение получила! Так что если вдруг из актрис придется уходить — пойду работать на городском пассажирском транспорте, — улыбнулась Ольга Александровна. — Сниматься в троллейбусных эпизодах было очень сложно: снимали-то их прямо на центральных улицах Москвы. Пожалуй, главный экзамен мне пришлось держать в финальной сцене. Помните, на Крымской эстакаде Деточкин появляется прямо на пути троллейбуса, который ведет Люба, и огромная машина тормозит буквально в нескольких сантиметрах от него? Мне это надо было суметь сделать, не задавив Смоктуновского. Ничего, справилась».

Но куда более экстремальным оказался эпизод с погоней троллейбуса за «Волгой» Деточкина по Садовому кольцу. Естественно, никто не позволил перекрывать ради съемок столь оживленную магистраль. Рулить пришлось в потоке машин (лишь несколько легковушек, между которыми предстояло лавировать троллейбусу, были «подставными» — их вели специально приглашенные сотрудники ГАИ и профессиональные шоферы). Впрочем, по словам Аросевой, трудноисполнимые технически виражи (в том числе и финал этого преследования, когда громадная пассажирская машина сворачивает на полном ходу в переулок) все-таки выполнял за нее дублер — опытный водитель из троллейбусного парка Петр Епишин.

С номерами троллейбусов в фильме тоже возникла путаница. В гонках по Садовому участвовал СВАРЗ-МТБЭС с цифрами 413 на борту. То есть логично предположить, что именно эта машина закреплена за водителем Любой. Подтверждение тому находим в начале фильма. Деточкин, возвратившийся из очередной своей «поездки к заболевшему родственнику», возле остановки (дело происходит на слиянии улицы Разина, нынешней Варварки, с площадью Ногина, нынешней Славянской) дожидается троллейбуса, который ведет его возлюбленная. Она подъезжает именно на СВАРЗ №413. А заканчивается данный эпизод с неудачным общением двух героев картины тем, что Юрий Иванович остается на тротуаре, а Люба уезжает дальше по маршруту. Однако в кадре на борту рогатого вагона — хотя это такой же СВАРЗ-МТБЭС — видны уже совсем другие цифры: 478.

Ну да, киношники не могли застопорить ради проведения съемок работу пассажирской линии. А потому вместо арендованного у транспортников «для Аросевой» троллейбуса, запечатленного в первых мизансценах, сняли потом, в роли уезжающей от Деточкина-Смоктуновского, просто очередную рейсовую машину.

От четырехколесных — к трехколесному. Речь пойдет о мотоцикле с коляской «Урал». В роли такого транспортного средства, на котором ездит автоинспектор, — согласно сценарию, весьма ненадежного, норовящего заглохнуть в самый ответственный момент, — снялись несколько патрульных милицейских машин. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить «железного коня» младшего лейтенанта в разных сценах.

Вначале, когда герои Жженова и Смоктуновского пытаются завести заглохшее чудо техники — сперва «в разгончик», а потом подцепив на буксир к легковушке, — мы видим мотоцикл М-61 с одним седлом (а позади него багажник). Затем, после «реанимации» двигателя, автоинспектор едет уже на М-72 с двумя седлами. Однако и этим ассортимент не исчерпан. Если у упомянутого двухседельного «Урала» заднее колесо с боков закрыто специальными щитками, то в других фрагментах киноленты с участием жженовского мото можно увидеть очень похожий экземпляр, но уже без такой дополнительной защиты от грязи. Подобная же «разноголосица» наблюдается в других кадрах и у передних крыльев.

Если подытожить, в фильме Георгий Жженов пользуется аж пятью отличающимися друг от друга мотоциклами! Это явное подтверждение того, что мотоциклетные эпизоды — с проездами, остановками, буксировками и погонями — снимали в разное время, минимум за пять приемов. А родная милиция всякий раз выделяла киношникам ту мототехнику, какая оказывалась в данный момент свободной.