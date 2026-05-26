Любовь, месть и перевоспитание: о чем новый сериал «Губернатор» с Гошей Куценко

Телеканал ТНТ начинает съемки неглупой комедии «Губернатор». Мы увидим... двух Гош Куценко.

Комедия положений всегда неплохи, и, хотя истории про перемену мест отрабатывают в кино регулярно, от сценария все же необъяснимо веет новизной. Со времен «Принца и нищего» в сути таких историй ничего не меняется, но почему-то уже очень хочется посмотреть, что из задуманного получится. Итак, главное: Гоша Куценко в этом сериале сыграет сразу две роли — коррумпированного политика и его двойника.

...Губернатор Илья Архипов (Гоша Куценко), просто-таки символ коррупции, хочет тайно улететь за границу — в отпуск. На время отсутствия его будет заменять найденный им двойник — электрик Вадик. Это же вопрос нескольких дней! Но по пути в аэропорт Архипов попадает в ДТП, теряет память и оказывается на попечении у Оли (Ольга Медынич). О, злой рок! Это та женщина, чей дом был недавно снесен по его приказу.

Силу мести княгини Ольги много веков назад испытали на себе древляне. Ольга современная решает отомстить ненавистному чинуше с особой жестокостью. Она говорит ему, что он ее муж Коля, и бывший губернатор начинает привыкать к тяжелому деревенскому труду и быту и силится восстановить хозяйство. К симпатичной «жене» Оле он с каждым днем испытывает все более глубокие чувства....

А в это время жена губернатора Лера (ее играет Наташа Бардо) понимает, что осуществлен подлог, но поскольку терять статус и реноме она категорически не хочет, то заставляет Вадика продолжать имитировать губернатора.

Неожиданно Вадик начинает набирать «очки»: он ведет себя искренне, его поступки народу нравятся, и благодаря этому рейтинг власти растет.

По словам создателей сериала, у них получается история «про искушение и исправление, про потерю памяти и приобретение нового опыта, про любовь и… про любовь».

Представляя фильм, актер Гоша Куценко сознался, что ему безумно понравился сценарий и с площадки он уходить просто не хочет:

Меня тут два, и это в какой-то степени мой бенефис. И это история про изменение натуры человеческой, не скажу души, но мировосприятия, ощущения правды; мне кажется, в этом и есть основная функция сатиры. Как сказал Пикассо, искусство — это ложь, которая делает нас способными понять правду.

А режиссер Алексей Зотов заметил: «Все участники истории исходят из любви: к другому, к себе, деньгам...».

КСТАТИ

Помимо перечисленных актеров в сериале снимаются Анна Глаубэ, Никита Тарасов, Павел Ворожцов и другие актеры. Истории прочат судьбу «комедийного хита ТНТ».