«Пацаны» закончились: семь лет ожиданий обернулись разочарованием

Финал сериала «Пацаны», вышедший на прошлой неделе, навёл в сети много шума. Это неудивительно — с 2019 года Интернет разбирает шоу на цитаты и мемы. В этот раз не мемами едиными: зрители негодуют из-за концовки, ставшей для многих разочарованием. Критики, напротив, тепло приняли завершение истории. Разбираемся, почему так вышло и чего ждать дальше.

В год выхода «Пацанов», на фоне недавно отгремевшего «Мстители: Финал», они казались глотком свежего воздуха. Конечно, сериал не давал какого-то принципиально нового опыта — схожие темы отлично раскрывались и в «Хранителях», и в «Отбросах», и в «Пипце». Но тогда зрители так устали от засилья супергероики, что очередная деконструкция жанра зашла на ура.

Шоу отлично иронизировало над людьми со сверхспособностями, показывая, какими они с большой вероятностью оказались бы в реальной жизни: порочными, эгоистичными и развращёнными. Всесильность неминуемо влечёт вседозволенность — это и было лейтмотивом сериала. Постепенно к нему примешивались критика крупных корпораций и аллюзии на политическую ситуацию в США. Первое слегка лицемерно, учитывая, что производят сериал на средства Amazon. Второе поначалу казалось смелым, но Эрик Крипке, будучи сторонником левых взглядов, в итоге превратил сериал в площадку для своих политических высказываний, что самому повествованию нанесло больше вреда, чем пользы.

Весь финальный блок вообще ощущается проходным. Персонажи не развиваются (но эта проблема остро чувствовалась ещё в прошлом сезоне), много времени уделено филлерам, а логика мира трещит по швам. Просматривая последнюю серию, я удивился, что она финальная: всё, что к ней подводило, не ощущалось сколько-нибудь значимым. За семь лет авторы навешали в сериале десятки чеховских «ружей», но большинство из них либо дали осечку, либо выстрелили холостыми. Большинство героев, расплодившихся с лёгкой руки сценаристов, только отягощают историю — в скомканном финале им просто некуда деться.

Схожим образом завершилась и судьба героев спин-оффа «Поколение „Ви“»: два сезона этого шоу ни на что не повлияли и оказались пустой тратой времени. «Пацаны» начинались как высмеивание супергеройских франшиз, а в итоге сами пострадали от «франшизофрении» — наплодили ответвлений со сценами после титров, натизерили кучу «очень важных» персонажей, но всё это никуда не ведёт. Однако, продолжая этот курс, в рамках вселенной уже готовят два новых сериала.

Сама концовка закономерна, но всё, что к ней ведёт, и её постановка смехотворны. Главгад всесилен, но в угоду сценарию в финальной схватке, находясь на пике своих возможностей, проигрывает тем, кому несколько сезонов успешно противостоял. Развязка происходит в замкнутом помещении и снята дёшево, что идёт вразрез с рекламной кампанией: постеры обещали разрушение Белого дома и башни Семёрки, армию супергероев Хоумлендера и «выжженную землю», но ничего подобного мы так и не увидели. Amazon явно пожалел денег.

В эпилоге женщина-азиатка, внёсшая решающий вклад в победу, обретает свободу и независимость. В паре главных героев мужчина становится хранителем очага. Темнокожая семья усыновляет осиротевшего белого подростка — и это даже не обосновано сценарно. Всё вкупе кажется лишь способом демонстрации превосходства разного рода угнетённых над консерватизмом.

Главным украшением шоу до самого финала был Энтони Старр, сыгравший антагониста Хоумлендера. В какой-то момент Крипке решил сделать из него карикатуру на Дональда Трампа, но это не чувствовалось остроумной критикой. Персонаж, который раньше при своём появлении внушал ужас, к финалу оказался высмеян всеми и вся, но ощущается это нелепым детсадовским буллингом. Такой курс явно не нравился и Энтони Старру, не удостоившему своим визитом вечеринку по случаю завершения «Пацанов». Его актёрская игра сделала персонажа куда глубже и противоречивее, чем тот был на бумаге. Но вне перформанса Старра к финалу шоу Хоумлендер — сценарная пустышка, как и большинство персонажей. Но если его исполнение держит планку до конца, то суровое выражение лица того же Бутчера к последней серии просто утомляет.

Но, честно говоря, ситуация не расстраивает и не злит — она просто не вызывает никаких эмоций. Это естественное продолжение тенденций долгоиграющих сериалов последних лет в синтезе с леволиберальным активизмом. Забавно, что критики на Западе концовку расхваливают: в дивном новом мире сюжет и логика вторичны, а политическая сатира (даже такого качества) становится определяющей.