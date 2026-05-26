В кинотеатрах РФ покажут финал первого сезона аниме «Ателье колдовских колпаков»

Сенсационно загадочное аниме "Ателье колдовских колпаков" выйдет в российских кинотеатрах до его официальной премьеры на японских стримингах - фаны смогут оценить его изобразительные достоинства на больших экранах.

Это последние серии первого сезона - эпизоды 12 и 13, и для поклонников сериала премьера станет эксклюзивной возможностью первыми увидеть кульминацию одного из главных аниме-хитов 2026 года в формате полноценного большого экрана, до выхода финала онлайн во всем мире.

"Ателье колдовских колпаков" быстро стало одним из самых обсуждаемых аниме сезона. На Кинопоиске сериал имеет рейтинг 8.8 на основе более чем 30 тысяч оценок зрителей. На IMDb проект также получил рейтинг 8.8.

О чем это? В мире, где только волшебникам позволено колдовать, обычные люди не должны быть свидетелями магии. Коко с детства мечтала стать волшебницей. Однажды она увидела, как молодой волшебник Кифлий использует магию, и узнала великую тайну. На самом деле магия доступна любому, кто использует специальные инструменты. Так Коко попала в мир волшебников, и теперь ей придется учиться, чтобы овладеть новым мастерством.

Особое внимание зрителей и критиков привлекла визуальная сторона аниме. Сериал активно обсуждают в социальных сетях и профильных медиа благодаря исключительному качеству анимации, детализированным фонам и атмосфере, которую многие зрители сравнивают с работами Хаяо Миядзаки и классическими полнометражными фэнтези-аниме.

Первоисточник аниме - фэнтезийная манга Камомэ Сирахамы, выходящая в журнале Morning Two издательства Kodansha с 2016 года. На сегодняшний день в Японии опубликовано уже 16 томов манги, а ее суммарный мировой тираж превысил 7,5 миллионов экземпляров. Произведение получило множество международных наград, включая премии во Франции, Испании и Южной Корее. В США манга была удостоена премии Eisner Awards в категории "Лучшее азиатское произведение".

Премьера аниме режиссера Аюму Ватанабэ состоялась 6 апреля 2026 года, и уже с первых эпизодов сериал стал одним из главных фэнтези-тайтлов сезона.

Ленту выпустит на экраны кинотеатров кинокомпания "Пионер" 11 июня.