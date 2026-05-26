Сборы фильма «Грязные деньги» Гая Ричи с Генри Кавиллом достигли 200 млн рублей

26 мая сборы фильма «Грязные деньги» в России достигли 200 млн рублей. Такого результата новый боевик Гая Ричи («Большой куш») добился на шестой день с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 21 мая. Лента находится в топе российских чартов, уступая лишь «Не одна дома 3. Выпускной».

«Грязные деньги» рассказывают о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим миллиард долларов.

Главные роли в ленте исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).