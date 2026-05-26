Кинокритики составили рейтинг лучших научно-фантастических комедий

Кинокритики составили перечень лучших научно-фантастических комедий

Российская Газета

Редакция издания Collider составила рейтинг лучших научно-фантастических комедий, всего в списке 15 позиций. Первое место досталось абсолютной классике жанра - фильму Роберта Земекиса "Назад в будущее" (Back to the Future, 1985).

Авторы отмечают, что спустя годы картина "остается одной из величайших в истории кино" и запросто обходит любых конкурентов.

Второе место занимает первая часть "Невероятных приключений Билла и Теда" (Bill & Ted"s Excellent Adventure, 1989), подарившая нам незабываемые образы Киану Ривза, Алекса Уинтера и Джорджа Карлина, и ряд исторических личностей в самых неожиданных обстоятельствах.

"Бронза" у картины "В поисках Галактики" (Galaxy Quest, 1999) - замечательной пародии на франшизу "Звездный путь", главными героями которой являются звезды вымышленного телесериала (Сигурни Уивер, Тим Аллен, Алан Рикман и другие), узнающие, что они пользуются невероятной популярностью у инопланетян.

Попала в список и супергероика - на 13-м месте первый фильм "марвеловской" франшизы "Стражи Галактики" (Guardians of the Galaxy, 2014), снятый Джеймсом Ганном.

Авторы не обошли стороной и мультфильмы, включив в перечень классику Disney 2000-х - "Лило и Стич" (Lilo & Stitch, 2002) (9-е место).

Полностью рейтинг выглядит так:

  1. "Назад в будущее" (Back to the Future, 1985)
  2. "Невероятные приключения Билла и Теда" (Bill & Ted"s Excellent Adventure, 1989)
  3. "В поисках Галактики" (Galaxy Quest, 1999)
  4. "Марс атакует!" (Mars Attacks!, 1996)
  5. "Люди в черном" (Men in Black, 1997)
  6. "Охотники за привидениями" (Ghostbusters, 1984)
  7. "Шоу "Группы Нирванна". Фильм" (Nirvanna the Band the Show the Movie, 2025)
  8. "Все везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021)
  9. "Лило и Стич" (Lilo & Stitch, 2002)
  10. "Идиократия" (Idiocracy, 2005)
  11. "Космические яйца" (Spaceballs, 1987)
  12. "Простите за беспокойство" (Sorry to Bother You, 2018)
  13. "Стражи Галактики" (Guardians of the Galaxy, 2014)
  14. "Эволюция" (Evolution, 2001)
  15. "Пол: Секретный материальчик" (Paul, 2011).