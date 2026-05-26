Кинокритики составили рейтинг лучших научно-фантастических комедий

Кинокритики составили перечень лучших научно-фантастических комедий
Редакция издания Collider составила рейтинг лучших научно-фантастических комедий, всего в списке 15 позиций. Первое место досталось абсолютной классике жанра - фильму Роберта Земекиса "Назад в будущее" (Back to the Future, 1985).
Авторы отмечают, что спустя годы картина "остается одной из величайших в истории кино" и запросто обходит любых конкурентов.
Второе место занимает первая часть "Невероятных приключений Билла и Теда" (Bill & Ted"s Excellent Adventure, 1989), подарившая нам незабываемые образы Киану Ривза, Алекса Уинтера и Джорджа Карлина, и ряд исторических личностей в самых неожиданных обстоятельствах.
"Бронза" у картины "В поисках Галактики" (Galaxy Quest, 1999) - замечательной пародии на франшизу "Звездный путь", главными героями которой являются звезды вымышленного телесериала (Сигурни Уивер, Тим Аллен, Алан Рикман и другие), узнающие, что они пользуются невероятной популярностью у инопланетян.
Попала в список и супергероика - на 13-м месте первый фильм "марвеловской" франшизы "Стражи Галактики" (Guardians of the Galaxy, 2014), снятый Джеймсом Ганном.
Авторы не обошли стороной и мультфильмы, включив в перечень классику Disney 2000-х - "Лило и Стич" (Lilo & Stitch, 2002) (9-е место).
Полностью рейтинг выглядит так:
- "Назад в будущее" (Back to the Future, 1985)
- "Невероятные приключения Билла и Теда" (Bill & Ted"s Excellent Adventure, 1989)
- "В поисках Галактики" (Galaxy Quest, 1999)
- "Марс атакует!" (Mars Attacks!, 1996)
- "Люди в черном" (Men in Black, 1997)
- "Охотники за привидениями" (Ghostbusters, 1984)
- "Шоу "Группы Нирванна". Фильм" (Nirvanna the Band the Show the Movie, 2025)
- "Все везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021)
- "Лило и Стич" (Lilo & Stitch, 2002)
- "Идиократия" (Idiocracy, 2005)
- "Космические яйца" (Spaceballs, 1987)
- "Простите за беспокойство" (Sorry to Bother You, 2018)
- "Стражи Галактики" (Guardians of the Galaxy, 2014)
- "Эволюция" (Evolution, 2001)
- "Пол: Секретный материальчик" (Paul, 2011).