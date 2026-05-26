Начались съемки фильма «Щелкунчик»

Начались съёмки фильма «Щелкунчик» — первые фото с площадки
В Санкт-Петербурге стартовал съёмочный процесс новогодней сказки «Щелкунчик». Новая адаптация сказки Гофмана с элементами балета Чайковского выйдет в прокат 1 января 2028 года.
Действие будет происходить в предновогоднем Петербурге в конце XIX века. Юная балерина знакомится с Францем, и только они вдвоём смогут спасти важнейшую постановку от козней Мышиного короля.
Главные роли сыграют Марк Эйдельштейн (Франц), София Лопунова (Мари), Светлана Ходченкова (мадам Дроссельмейер), Анна Завтур (Перлипат) и Тимофей Тимков (Людвиг).
Кинокомпания «Централ Партнершип» также поделилась первыми фото с площадки.
Первые кадры фильма «Щелкунчик»
