Начались съемки фильма «Щелкунчик»

В Санкт-Петербурге стартовал съёмочный процесс новогодней сказки «Щелкунчик». Новая адаптация сказки Гофмана с элементами балета Чайковского выйдет в прокат 1 января 2028 года.

Действие будет происходить в предновогоднем Петербурге в конце XIX века. Юная балерина знакомится с Францем, и только они вдвоём смогут спасти важнейшую постановку от козней Мышиного короля.

Главные роли сыграют Марк Эйдельштейн (Франц), София Лопунова (Мари), Светлана Ходченкова (мадам Дроссельмейер), Анна Завтур (Перлипат) и Тимофей Тимков (Людвиг).

Кинокомпания «Централ Партнершип» также поделилась первыми фото с площадки.

Первые кадры фильма «Щелкунчик»

