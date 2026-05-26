О чем были фильмы франшизы «Форсаж» и в каком порядке их стоит смотреть

В 2028 году на экраны выходит 11-я часть «Форсажа». Фильм должен подвести итог событиям, которые стартовали более 20 лет назад — с премьерой первой картины франшизы. За это время жанр серии трансформировался из уличных гонок в шпионский блокбастер, а главные герои обзавелись огромным количеством друзей, в том числе из категории бывших врагов, и предприняли множество попыток начать мирную жизнь без перестрелок и погонь. «Лента.ру» рассказывает, в каком порядке смотреть «Форсаж», и вспоминает сюжет каждого из фильмов серии.

Что за франшиза «Форсаж»

«Форсаж» (в оригинале — Fast & Furious) — американская франшиза, которая начиналась в 2001 году с фильма об уличных гонках и к настоящему времени превратилась в масштабную сагу о семье, спасении мира и невероятных приключениях. Сейчас это одна из самых популярных в мире медиафраншиз, самая крупная и самая прибыльная вселенная голливудской киностудии Universal. За четверть века «Форсаж» принес создателям более семи миллиардов долларов только кассовых сборов.

Проекты франшизы состоят в основном из экшен-сцен и зрелищных трюков, но в них раскрываются и более глубокие темы — семьи и дружбы, предательства и борьбы со злом.

На создание первой картины режиссер Роб Коэн вдохновился, прочитав в журнале Vibe статью о нелегальных гонках в Лос-Анджелесе, — это была целая субкультура, популярности которой во многом поспособствовал как раз проект «Форсаж».

Название Fast & Furious («Быстрые и яростные») тоже появилось неспроста — это переделанный заголовок малоизвестного американского фильма The Fast and the Furious 1954 года, сценарий которого также был связан с погонями и криминалом.

Сюжет «Форсажа» на протяжении четырех картин крутился вокруг темы нелегальных гонок, а уже с пятой в центре внимания оказались ограбления, шпионаж и борьба с мировым злом. Именно об этом рассказывалось во всех следующих частях, последняя из которых, «Форсаж 10», вышла на экраны в мае 2023 года.

И хотя франшиза «Форсаж» незатейлива в смысле сюжета, юмора и философии, по всему миру ее любят за динамику, легкость и впечатляющие трюки: от гонок с поездом в первом фильме до полетов в космос в девятом. А еще, конечно, за тему семьи. Семья в «Форсаже» — это не только близкие родственники, но и соратники, готовые ради друг друга на все.

Главный герой и лидер команды уличных гонщиков Доминик Торетто (Вин Дизель) всегда живет по принципу «близкие — это самое главное». В итоге эта его идея фикс превратилась в мем, хотя на самом деле тема семьи и есть идеологическая основа «Форсажа», и именно поэтому эта вселенная находит отклик у миллионов фанатов по всему миру.

В каком порядке смотреть фильмы «Форсаж»

От картины к картине создатели «Форсажа» экспериментировали с сюжетом и актерским составом, поэтому хронология событий в серии не совсем соответствует хронологии выпуска фильмов. Всего в серии десять основных фильмов и один спин-офф, и смотреть их лучше именно в порядке развития событий:

Особняком стоят две короткометражки «Включай турбонаддув» и «Бандиты» — они дополняют вселенную, но не обязательны к просмотру для понимания основного сюжета. Поэтому смотреть их можно и до, и после, и во время знакомства с сагой.

Все фильмы серии «Форсаж» по хронологии

Оригинальное название: The Fast and the Furious

Год выхода: 2001

Режиссер: Роб Коэн

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 6.8

В главных ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер

О чем: полицейский Брайан О’Коннор внедряется в банду уличных гонщиков, чтобы раскрыть серию ограблений грузовиков

Полиция Лос-Анджелеса и ФБР пытаются поймать группу преступников-стритрейсеров: они гоняют по Лос-Анджелесу на машинах Honda Civic с неоновой подсветкой и грабят грузовики с бытовой техникой. На задание отправляют молодого офицера-идеалиста Брайана О’Коннора (Пол Уокер), он внедряется в банду уличных гонщиков под руководством Доминика Торетто (Вин Дизель).

Чтобы собрать улики, Брайан пытается втереться в доверие Доминику и его семье. Но в итоге искренне сближается с новыми знакомыми и даже влюбляется в сестру Доминика Мию (Джордана Брюстер). А еще оказывается втянут в противостояние с другими бандами уличных гонщиков. Теперь Брайану придется выбирать между семьей и работой.

В первой части еще нет сумасшедших спецэффектов, только гонки — тем не менее финальный заезд Доминика и Брайана даже спустя 25 лет впечатляет.

Оригинальное название: 2 Fast 2 Furious

Год выхода: 2003

Режиссер: Джон Синглтон

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 6.0

В главных ролях: Пол Уокер, Тайриз Гибсон, Ева Мендес

О чем: бывший полицейский Брайан О’Коннор помогает своему другу в криминальных делах

После событий первой части Брайан полностью вне закона. С ним связывается ФБР и в обмен на возвращение чистого имени предлагает очередную операцию с внедрением в криминальный мир. На этот раз его цель — наркобарон Картер Верон (Коул Хаузер). Брайан соглашается и получает в напарники своего друга детства Романа Пирса (Тайриз Гибсон). Вместе они должны участвовать в транспортировке запрещенных веществ, чтобы вывести Картера Верона на чистую воду.

Вина Дизеля во втором фильме нет — сценарий настолько не понравился актеру, что он отказался сниматься в этом сиквеле даже за щедрый гонорар в 25 миллионов долларов.

«Двойной форсаж» по духу получился ближе к бадди-муви про дуэт непохожих друг на друга напарников, но он, как и первый фильм серии, остался маскулинным боевиком про тачки и погони.

Оригинальное название: Fast & Furious

Год выхода: 2009

Режиссер: Джастин Лин

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.5

В главных ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, Джордана Брюстер, Галь Гадот

О чем: Доминик пытается отомстить за Летти

Спустя пять лет после событий первого фильма Доминик Торетто (к роли вернулся Вин Дизель, который также выступил продюсером картины), скрываясь от закона, живет в Доминиканской Республике. Там он возглавляет новую команду стритрейсеров и занимается угоном бензовозов. Однако на след Доминика выходит полиция, и гонщик вынужден временно залечь на дно. Все меняется, когда он узнает о том, что его возлюбленной Летти Ортис (Мишель Родригес) нет в живых. Доминик возвращается в Лос‑Анджелес, чтобы найти виновных и отомстить им.

Параллельно Брайан О’Коннор, который теперь работает на ФБР, ведет расследование против крупного наркобарона Артуро Браги (Джон Ортис). Пути Доминика и Брайана вновь пересекаются: выясняется, что уход Летти может быть связан с картелем Браги. Несмотря на прежние разногласия, бывшие соперники решают объединить усилия: у них общая цель.

И хотя зрелищность «Форсажей» только в пятой части масштабируется из реалистичных уличных гонок до блокбастеров уровня Marvel, в четвертом фильме этот переход уже намечается. В «Форсаже 4» фокус авторов начинает смещаться от машин к взрывам и трюкам.

Оригинальное название: Fast Five

Год выхода: 2011

Режиссер: Джастин Лин

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.3

В главных ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, Дуэйн Джонсон, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон

О чем: команда планирует масштабное ограбление, чтобы скрыться от властей и начать новую жизнь

Порвавший с органами Брайан О’Коннор и его подруга Миа Торетто помогают Доминику выбраться из бразильской тюрьмы. После освобождения Доминик подается в бега, и команда понимает, что нужно начинать новую жизнь. Но прежде им предстоит выполнить последнее и самое опасное задание.

Для этого Доминик и Брайан собирают команду опытных стритрейсеров: в нее входят Винс Кретч (Мэтт Шульце) и Роман, а также бывший гонщик и автомеханик Тедж Паркер (Лудакрис), Хан Лю (Сон Ган) и Жизель Арабо (Галь Гадот). Вместе они планируют дерзкое ограбление криминального босса, которое должно стать для семьи билетом в новую жизнь. Но все идет не по плану.

А еще в сцене после титров выясняется, что Летти все-таки жива.

После удачного ограбления в пятом фильме все члены семьи получили свою долю и начали новую жизнь — каждый свою. Но спокойствие длится недолго: помощи у Доминика просит агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон), который преследовал его в предыдущей части и в итоге подружился с командой и лично с ее лидером. На этот раз Хоббс работает над поимкой международной банды гонщиков, которая орудует по всему миру, и в обмен на содействие обещает полное помилование для Доминика и его друзей. Убеждает Торетто не столько выгодное предложение Хоббса, сколько тот факт, что в этой банде состоит «воскресшая» Летти.

Доминик собирает команду: к нему вновь присоединяются Брайан, Миа, Роман Пирс, Тедж Паркер, Хан и Жизель. Вместе они выслеживают стритрейсеров под руководством Оуэна Шоу (Люк Эванс) — бывшего британского спецназовца.

Выясняется, что Летти попала в аварию и выжила, но потеряла память, поэтому теперь работает на Оуэна. Герои пытаются вернуть ее в семью, а заодно сорвать планы Шоу, который намеревается похитить секретный натовский чип.

В шестой части смена жанра наиболее заметна — здесь уже фигурирует и высокотехнологичное оружие, и бой с танком, и даже погоня за военным транспортником АН-124.

Оригинальное название: The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Год выхода: 2006

Режиссер: Джастин Лин

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.1

В главных ролях: Лукас Блэк, Шэд Мосс, Сон Ган, Брайан Ти

О чем: история молодого гонщика, который учится мастерству дрифта в Токио

Третья часть «Форсажа» вышла после второй, но по хронологии ее события продолжают шестой фильм — дело в том, что здесь появляется и уходит из жизни Хан, которого не стало как раз в финале шестой ленты. Персонаж Сон Гана из «Тройного Форсажа» настолько полюбился зрителям, что его решили вернуть в четвертой, пятой и шестой частях, сделав их приквелами третьей.

Старшеклассник Шон Босуэлл (Лукас Блэк) увлекается уличными гонками и все время попадает в неприятности. После очередной истории мать отправляет Шона к отцу в Токио — тот служит в ВМС США и живет за границей. В Японии Шон с головой уходит в мир стритрейсинга.

Параллельно парень сближается с Нилой (Натали Келли) и вступает в конфликт с ее бойфрендом, племянником влиятельного якудза по имени Такаси (Брайан Ти). Чтобы противостоять авторитетному мажору, Шон должен научиться искусству дрифта — управляемого заноса. Помогает ему в этом Хан и стритрейсер по прозвищу Твинки (Шэд Мосс).

В ходе конфликта с Такаси Хан попадает в аварию с летальным исходом, а Шон предлагает уладить разногласия «гонкой чести» — проигравший в заезде признает поражение и покидает Токио. В итоге Босуэлл выигрывает поединок и становится новым королем дрифта, а Такаси уезжает из города. В финале вызов ему бросает Доминик Торетто, который был знаком с Ханом.

После событий третьей и шестой частей команду Доминика Торетто находит брат-близнец Оуэна Шоу, злодея из шестой части — Деккард Шоу (Джейсон Стэйтем). Деккард, элитный киллер и бывший спецназовец, жаждет мести за то, что команда Торетто отправила его брата в кому.

Тогда Шоу начинает атаковать всех, кто дорог семье: ликвидирует Хана (только здесь выясняется, что за его кончиной стоит Деккард), покушается на Люка Хоббса, а затем взрывает дом Торетто в Лос-Анджелесе.

На помощь семье неожиданно приходит агент ЦРУ по прозвищу Мистер Никто (Курт Рассел). Он предлагает сделку: Доминик и команда помогают ему украсть высокотехнологичную программу слежения «Глаз Бога» у террориста по кличке Джаксанде (Джимон Хунсу), а он взамен дает им доступ к этой программе, чтобы найти Шоу. К тому же семье нужно освободить хакершу Рамзи (Натали Эммануэль) — создательницу «Глаза Бога», которую Джаксанде удерживает в плену.

Именно седьмому «Форсажу» принадлежит одна из самых зрелищных сцен во всей франшизе — когда Брайан и Доминик сбегают от Деккарда, перелетая на спорткаре из одного небоскреба в другой.

А еще это, пожалуй, самая эмоциональная часть вселенной. Жизнь актера Пола Уокера, игравшего Брайана, оборвалась в ДТП до окончания съемок. Создатели «Форсажа» не стали хоронить его героя: вместо этого по сюжету Брайан уходит из семьи, чтобы мирно жить с Мией и их маленьким сыном.

Оригинальное название: The Fate of the Furious

Год выхода: 2017

Режиссер: Ф. Гэри Грей

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 6.6

В главных ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон

О чем: семья пытается помешать кибертеррористке развязать ядерную войну между США и Россией

Доминик и Летти женятся, а после проводят медовый месяц на Кубе. Там Доминик сталкивается с таинственной кибертеррористкой Сайфер (Шарлиз Терон). Она шантажирует его — выясняется, что у Дома есть сын от бывшей возлюбленной Елены, и Сайфер похитила обоих. Ради спасения ребенка Дом вынужден предать семью.

Во время миссии в Берлине он внезапно нападает на Хоббса, крадет мощнейшее электромагнитное устройство и уходит к Сайфер. Ошарашенная команда не понимает, что происходит. Неожиданно появляется Мистер Никто и помогает семье, а заодно предлагает принять в клан Деккарда Шоу. Тот соглашается помочь в борьбе с Сайфер — выясняется, что именно она стояла за действиями злодеев в предыдущих фильмах.

Сайфер тем временем отправляет Доминика в Нью-Йорк, где он должен украсть ядерный чемоданчик у российского министра. Чтобы прикрыть его, она взламывает тысячи автомобилей, устраивая в городе хаос. В суматохе Дом стреляет в Шоу, а Сайфер в отместку за непослушание казнит Елену прямо у него на глазах.

С помощью украденных устройств Сайфер планирует угнать ядерную подлодку с российской станции в Баренцевом море и развязать мировую войну. Чтобы помешать ей, Доминику приходится вести двойную игру.

«Форсаж: Хоббс и Шоу»

Оригинальное название: Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw

Год выхода: 2019

Режиссер: Дэвид Литч

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 6.4

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Ванесса Кирби, Идрис Эльба

О чем: Люк Хоббс и Деккард Шоу объединяются, чтобы спасти мир от опасного вируса

«Хоббс и Шоу» — спин-офф «Форсажа», в центре сюжета — спецагент Люк Хоббс и бывший элитный спецназовец Деккард Шоу. Несмотря на взаимную ненависть, им приходится объединиться против общего врага.

Агент британской разведки МИ-6 Хэтти Шоу (сестра Деккарда, играет Ванесса Кирби) пытается похитить опасный вирус «Снежинка» (в русском дубляже — «Старичок»). Но операция проваливается, а отряд Хэтти уничтожает кибертеррорист Брикстон Лор (Идрис Эльба) — суперсолдат с модифицированным телом и нечеловеческой силой. Хэтти, чтобы не допустить попадание вируса в руки террористов, вкалывает его себе и сбегает. Брикстон же решает подставить ее и выставляет девушку предательницей.

На поимку «опасной преступницы» одновременно отправляют Люка Хоббса и Деккарда Шоу. Встретившись, они узнают правду и вынуждены объединиться. Вместе они находят Хэтти и сбегают от Брикстона. Но самое трудное впереди: выясняется, что через 72 часа похищенный Хэтти вирус уничтожит все человечество. В финале им удается остановить апокалипсис, побывав в Чернобыле и на Самоа, и окончательно победить Брикстона.

Правда, в сцене после титров Хоббс сдает Шоу полиции.

«Форсаж 9»

Оригинальное название: F9

Год выхода: 2021

Режиссер: Джастин Лин

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.7 и 5.2

В главных ролях: Вин Дизель, Джон Сина, Тайриз Гибсон

О чем: Доминик встречает родного брата, с которым они теперь по разные стороны баррикад

Доминик Торетто в очередной раз пытается наладить мирную жизнь. Но покой снова нарушен: кто-то атакует самолет Мистера Никто с Сайфер на борту, и преступница пропадает. В одном из налетчиков Доминик узнает своего младшего брата Джейкоба (Джон Сина), которого много лет назад изгнал из семьи.

Команда отправляется на место крушения в вымышленную центральноамериканскую страну Монтеквинто. Там герои находят лишь половину устройства под названием «Проект Арес» — это технология, способная взломать все компьютерные системы вооружения в мире. Джейкоб и его наемная армия нападают на команду и забирают устройство. Вскоре выясняется, что Джейкоб работает на Отто — сына диктатора неназванной страны, который мечтает о мировом господстве.

К семье присоединяется и сестра Доминика Миа. Вместе с Летти они отправляются в Токио, где внезапно встречают Хана. Оказывается, Мистер Никто инсценировал его смерть, чтобы Хан мог под прикрытием защищать Эль — девушку, чья ДНК служит ключом для активации «Проекта Арес». Команда Дома тем временем летит в Эдинбург, где находится вторая часть гаджета, но прежде им нужно остановить Джейкоба.

Параллельно зрителям рассказывают, почему братья Торетто враждуют. В 1989 году их отец Джон не пережил одной гонки. Доминик всегда был убежден, что виной тому рейсер, подрезавший отца, но затем выясняется, что Джон подговорил Джейкоба и тот специально повредил машину. Так отец хотел инсценировать несчастный случай, чтобы получить страховку, но в итоге покинул этот мир на самом деле.

В финале Отто предает Джейкоба и вместе с Сайфер пытается завершить активацию «Проекта Арес» через спутник на орбите. Доминик и Джейкоб объединяются, а Роман и Тедж на самодельной ракете отправляются в космос, чтобы уничтожить спутник с помощью обломков от машины. И им это удается. Правда, Сайфер все равно сбегает.

В сцене после титров живой Хан сталкивается лицом к лицу с Деккардом Шоу — человеком, которого считали его убийцей.

«Форсаж 10»

Оригинальное название: Fast X

Год выхода: 2023

Режиссер: Луи Летерье

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.0 и 5.7

В главных ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа, Тайриз Гибсон

О чем: семья сталкивается с суперзлодеем, который долгие годы придумывал масштабный план мести Доминику

В десятой части «Форсажа» стартуют события, которые должны завершить основную историю Доминика Торетто и его семьи. В начале Доминик, как и положено в фильмах франшизы, пытается насладиться обычной жизнью с Летти и сыном Брайаном. Но идиллия рушится, когда на пороге его дома появляется тяжелораненая Сайфер. Она ищет защиты и предупреждает Дома, что за ним охотится новый, еще более опасный враг.

Этого врага зовут Данте Рейес (Джейсон Момоа), и его история началась 12 лет назад — в событиях пятого «Форсажа», когда Дом и его команда ликвидировали наркобарона Эрнана Рейеса и украли его многомиллионный сейф прямо с моста в Рио-де-Жанейро. Тогда никто не заметил, что за происходящим наблюдает сын Рейеса, Данте. Все эти годы он вынашивал план мести.

Данте заманивает команду в Рим на фальшивую миссию, где Роман, Тедж, Рамзи и Хан вынуждены остановить гигантскую шарообразную бомбу, катящуюся по городу. Операция проваливается, но команду подставляют — теперь весь мир считает их террористами. К тому же Данте взламывает их счета и отрезает все пути к отступлению. В итоге команду объявляют вне закона, и лишь Тесс (Бри Ларсон) — дочь бесследно пропавшего Мистера Никто — пытается помочь героям.

«Форсаж 10» заканчивается клиффхэнгером — большинство сюжетных линий десятой части завершатся только в одиннадцатой, которая должна выйти в 2028 году:

главный злодей Данте Рейес (Джейсон Момоа) заманил Доминика и его сына Брайана на плотину, которая тут же взорвалась;

в сцене после титров показали возвращение Люка Хоббса;

в самой последней сцене из-подо льда в Антарктиде появилась подводная лодка, из которой вышла Жизель (Галь Гадот), считавшаяся погибшей.

«Форсаж навсегда»

Оригинальное название: Fast Forever

Год выхода: планируется к выходу в 2028

Режиссер: пока не назначен

В главных ролях: Вин Дизель, Джейсон Стэйтем, Джейсон Момоа, Дуэйн Джонсон

О чем: неизвестно

Сюжет одиннадцатой части пока держится в секрете. Ожидается, что она станет финалом основной сюжетной линии всей франшизы. А еще в «Форсаж 11» должен вернуться Брайан О’Коннер — по задумке создателей, сага не может закончиться без прощания с героем Пола Уокера, который по сюжету все еще жив. Вернуть Брайана на экраны помогут цифровые технологии, а также братья Уокера Калеб и Коди.