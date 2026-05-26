Постановщик «Закулисья реальности» может поставить необычный рекорд

Фильм ужасов «Закулисье реальности» может собрать около $ 50 млн за первый уикенд — если это произойдёт, режиссёр Кейн Парсонс установит рекорд уже на старте своей карьеры.

20-летний Парсонс станет самым молодым режиссёром, который возглавит рейтинг кассовых сборов по итогам недели.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Проект с подобной стилистикой стал крайне популярен в 2022 году, когда блогер Кейн Парсонс запустил веб-сериал — дебютный эпизод собрал более 70 млн просмотров на YouTube. Премьера ленты в России состоится 4 июня.