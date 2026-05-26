Вышел русскоязычный трейлер хоррора «Рейс 298»

В Сети появился дублированный трейлер фильма ужасов "Рейс 298" (он же "Черный ящик" / Black Box, 18+) - новой леденящей душу истории от авторов сериала "Очень странные дела" Мэтта и Росса Дафферов.

По сюжету на борту авиарейса внезапно умирает один из пассажиров, вскоре схожие симптомы проявляются и у других. За окнами вспыхивают невероятные разноцветные огни, люди мучаются от пронзительных звуков, электроника выходит из строя, самолет бросает в турбулентность.

Постепенно пассажиры понимают, что на высоте 10 тысяч метров они столкнулись с необъяснимой жутью в духе Г. Ф. Лавкрафта.

Роли в фильме исполнили Том Бриттни ("Вторжение"), Джорджина Леонидас ("Вождь эльфов"), Вероника Розати ("Брижит Бардо навсегда"), Хеннеки Талбот ("В чужой шкуре"), Антон Трендафилов ("Хеллбой: Проклятие Горбуна") и другие.

Российская премьера назначена на 2 июля.

Режиссер - Стивен Куэйл ("Навстречу шторму", "Пункт назначения 5", "Чужие из бездны"), сценарист - Стивен Саско ("Хэллфест").