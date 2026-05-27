Стало известно, кто сыграет в вестерне от соавтора «Под огнем»

По данным Deadline, Сэм Уортингтон, Джек Куэйд и Джай Кортни получили роль в вестерне Blood on the Promontory, которым займётся соавтор ленты «Под огнём» Рэй Мендоса.

Действие фильма Blood on the Promontory («Кровь на возвышенности») развернется вокруг пятерых скованных вместе заключенных, которые пытаются сбежать через горы.

Также в фильме сыграют Джейден Мартелл («Оно») и ЛаМоника Гарретт («Спецназ: Львица»).

Рэй Мендоса, работавший над военной драмой «Под огнем» вместе с Алексом Гарлендом, выступит постановщиком.