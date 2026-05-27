В Воронеже оценили новые мультфильмы из 34 стран

Самые яркие образцы анимации для семейного просмотра бесплатно показали на IV международном фестивале "МультПрактика". Он прошел в Воронеже с 22 по 24 мая. Помимо сеансов в кинозалах и парках города, публику порадовали встречи с композитором Григорием Гладковым, продюсерами и режиссерами анимационного кино.

На конкурс было заявлено более четырех тысяч фильмов из 110 стран. Жюри отобрало 160 - сделанных в разных техниках и жанрах. Основным критерием были "правильные" ценности, заложенные на уровне сюжета: дружба и взаимовыручка, радость семейной жизни, гуманизм и любовь к родным местам. В число участников вошли мультипликаторы из Беларуси, Ирана, Португалии, США, стран Европы и Латинской Америки.

Эксперты во главе с режиссером и сценаристом Чэнем Си из Китая выбрали лучшие работы. Главный приз получил "Жил-был тигр" Марины Верик и Дмитрия Мосягина (Россия). В полном и коротком метре также выделили отечественные фильмы: "Финник 2" Дениса Чернова и "Аниметро" Натальи Грофпель. Среди сериалов отметили "Абдукцию" - проект небольшой молодежной студии из Комсомольска-на-Амуре (режиссер Анастасия Бондаренко).

Несколько призов присудили иностранным коллегам: в "студенческой" номинации победил мульт "Коровы" (Николас Асеведо Феррате, Франция), за сохранение традиций мировой анимации поощрили американца Эйвери Кролла с проектом "Пианино", за простоту и выразительность - "Улиточки. Альманах" шведов Стефана Макса Гоблирша и Лауры Фернандес Гарсия.

Часть событий была ориентирована на тех, кто интересуется кухней анимации. В столице Черноземья таких немало: здесь снимает свои 3D-блокбастеры студия "Воронеж", обучают компьютерной графике в университете и детской школе креативных индустрий "Матрешка". В перспективе планируют открыть профильный колледж и Дом анимации, где соединят производство, музей и образовательное пространство. Кроме того, деловая программа собрала немало приезжих гостей. Представители российских компаний, занятых в разработке программного обеспечения, видеоигр, рекламных роликов и мультфильмов, обсуждали успехи и риски внедрения искусственного интеллекта, проблемы роста маленьких студий и сохранения больших.

Отдельный блок был посвящен презентации идей для будущих мультиков. Организаторы - студия "Воронеж" - решили дать возможность молодым коллегам набить руку в защите своих проектов. С режиссером Айдаром Башировым, чью историю "Митяевы" сочли лучшей, воронежцы уже готовы сотрудничать.

- Обычно мы обходимся силами своих сценаристов и режиссеров, но тут поняли, что было бы интересно в какой-то форме задействовать и талантливого коллегу со стороны, - пояснил генпродюсер студии и руководитель фестиваля "МультПрактика" Владимир Николаев. - Презентации для того и проводятся, чтобы молодые аниматоры получили обратную связь от экспертов, чьи рекомендации послужат знаком качества при поиске инвесторов, подаче заявок на гранты в Фонд кино.

По словам Николаева, анимацию нельзя рассматривать как бизнес, даже когда речь о коммерческих студиях, чьи фильмы выходят на большой экран. Окупить все расходы на производство за счет проката невозможно. Всегда есть государственное финансирование и побочные проекты - продажа продукции с брендом и персонажами, парки развлечений типа "Диснейлендов".

- В странах, где из бюджета не выделяют деньги на анимацию, отрасль "разворачивается" в сторону международного сотрудничества. Например, коллеги из Юго-Восточной Азии и Канады делают массу проектов для Японии, Южной Кореи и Китая. Таким же путем идет Армения. В России есть варианты госфинансирования, но стоят вопросы с прокатом в определенных видах и жанрах. Например, не развита подростковая анимация, и непонятно, как в этой нише зарабатывать, ведь дети 12-16 лет уже не будут покупать игрушки с мультяшными героями, - пояснил эксперт.

"Эхо" фестиваля прокатится по восьми районам Воронежской области в начале июня. Там покажут часть картин из программы "МультПрактики". Открытые сеансы 5 июня планируются в Луганске.