Зрителям постепенно раскрывают актерский состав сериала «Капитанская дочка»

Снимается новый сериал "Капитанская дочка", по мотивам классического произведения Александра Пушкина. Актерский состав нового проекта раскрывают постепенно.

Ранее будущие зрители уже знали, что Петрушу Гринева сыграет Олег Савостюк, а также снимаются Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев и другие. Известно было и что Евгений Ткачук сыграет Емельяна Пугачева, Швабрина - Егор Корешков, Машу - Евгения Леонова. Но вот совсем недавно стало известно, что к актерскому ансамблю драмы по мотивам одноименной повести Александра Пушкина присоединился народный артист РФ Сергей Безруков. Он исполнит роль отца Петруши Гринева - дворянина Андрея Петровича Гринева. Телепремьера сериала запланирована в эфире телеканала "Россия". До этого он появится в Сети.

Что выделили для сюжета нового сериала авторы? Он, как и книга, расскажет о том, как по решению отца шестнадцатилетний дворянин Петр Гринев вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. По дороге во время лютого бурана он встречает незнакомого казака - Емельяна Пугачева. Не подозревая, кто это, Гринев по доброте и из жалости делится с ним своим заячьим тулупом. Прибыв в крепость, Петр влюбляется в дочь коменданта Машу. И она отвечает ему взаимностью. Но у Пети есть соперник - Алексей Швабрин - офицер, сосланный за дуэль.

...Тем временем Пугачев объявляет себя императором Петром Третьим, чудом спасшимся от смерти, и собирает войско. Восстание Пугачева набирает силу. Захват Белогорской крепости войском Пугачева переворачивает судьбы Гринева и Маши. Впереди выбор - честь или жизнь. И еще нужно бороться за любовь.

Олег Савостюк - молодой востребованный актер - рассказал о работе с Безруковым в интервью СМИ. Он отметил, что еще работа с Безруковым в спектакле "Капитанская дочка", который с недавних пор идет в Московском Губернском театре, была для него "неожиданным вызовом":

"Это было очень неожиданно, очень страшно, но при этом невероятно интересно. Я очень уважаю Сергея Витальевича как режиссера, потому что он прекрасно понимает, что такое актерская профессия. И через это понимание он выстраивает спектакль".

Про съемки в сериале с Безруковым Савостюк говорит так:

"Это были две прекрасные смены, в отличной атмосфере. Мы сняли очень классные сцены, и я просто существую в большой благодарности".

А спектакль "Капитанская дочка", поставленный Сергеем Безруковым как режиссером, где Савостюк также играет Петрушу, в театре имеет большой успех. Причем Сергей Витальевич, рассказывая о нем, подчеркивает, что с Пушкиным они не спорят. Видимо, то же самое можно будет сказать и о сериале.