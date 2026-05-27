Вышел «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли

Сегодня на Amazon Prime Video состоялась премьера сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли. Все восемь эпизодов уже вышли, ждать серии еженедельно не придётся.

«Паук-Нуар» рассказывает историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.

В сериале также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»). Создателем выступил Орен Узиэл, сценарист фильма «Мортал Комбат».

Трейлер «Паука-Нуара»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Amazon Prime Video.