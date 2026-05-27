«Барсукот: Очень зверский детектив» включили в программу Шанхайского фестиваля

Чемпионат.com

В программе 31-го Шанхайского телевизионного фестиваля оказался мультсериал «Барсукот: Очень зверский детектив». Его номинировали на премию Magnolia Awards.

Кто еще претендует на премию вместе с «Барсукотом»?

  • «Звёздные войны: Сказания о преступном мире»
  • «Семейка Дэнжерс»
  • «Клуб „Хижина“»
  • «Китайский фольклор»
  • Mama Micra
  • «Клетка духа»
  • The Scarecrow's Wedding
  • Legends of the Ancient Bestiary
  • The Ruins of Kunlun Linglong

«Барсукот: Очень зверский детектив» рассказывает про Дальний Лес — место, где звери живут в мире и согласии, соблюдая главный закон: нельзя есть друг друга. Даже хищники придерживаются вегетарианской диеты, а за порядком следит полиция.