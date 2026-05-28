Сегодня состоялась долгожданная многими премьера. В России официально вышел фильм «Майкл» про Майкла Джексона. Его можно посмотреть во многих городах страны с профессиональным дубляжом.

«Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго и Майлз Теллер. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».