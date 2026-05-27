В третьем сезоне «Дома дракона» обещают самую безумную битву в истории сериалов

Издание Entertainment Weekly поделилось новыми деталями третьего сезона «Дома дракона». Журналисты взяли интервью у шоураннера Райана Кондала, который вновь напомнил, что уже в дебютном эпизоде зрителей ждёт «одна из самых безумных битв в истории телевидения».

Слова автора подтвердила и Эмма Д'Арси, исполнительница роли Рейениры Таргариен. Она похвалила команду авторов за выдержанный темп и эпичность будущих событий.

Третий сезон начинается со скоростью 100 километров в час. Мы наконец-то увидим войну, которая нарастала два сезона. Я очень впечатлена Райаном и его командой, потому что всё это время им нужно было сохранять спокойствие, чтобы инсценировать конфликт, который был скорее межличностным, межсемейным, а затем позволить этому конфликту развернуться на всё королевство. На мой взгляд, это очень сильный момент.

Главным событием третьего сезона «Дома дракона» станет масштабная морская Битва при Глотке, где сойдутся флоты Триархии и силы Веларионов, а в воздухе сразятся пятеро драконов. После этого расклад сил в мире сериала значительно изменится.

Премьера третьего сезона «Дома дракона» состоится 22 июня. В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов.