Критики нашли за что похвалить и поругать хоррор «Закулисье реальности»

29 мая состоится мировая премьера хоррора «Закулисье реальности» — адаптации знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 92% свежести.

Обозреватели хвалят картину за потрясающую атмосферу: замкнутые пространства в фильме пугают даже без каких-либо скримеров. Отдельно отмечают выдающуюся игру главных актёров, которые убедительно передают чувство полного непонимания. Ругают хоррор за сценарий, который мало раскрывает суть происходящего.

Что пишут критики про фильм ужасов «Закулисье реальности»:

Явные амбиции, продемонстрированные в фильме, в сочетании с невероятным художественным оформлением, убедительной игрой актёров и эффективно поддерживаемым чувством тревоги, позволяют предположить, что Кейн Парсонс — это гораздо больше, чем просто вундеркинд, которому повезло с киносделкой.

Кинематографическая адаптация Парсонса умело расширяет мир крипипасты, представляя блестящее и кошмарное видение, которое одновременно вызывает чувство клаустрофобии, бьёт в сердце и невероятно пугает.

Фильм действительно пытается исследовать психологию своих персонажей таким образом, который ему не всегда удаётся в полной мере. Однако даже когда лента терпит неудачу, «Закулисье реальности» остается эффективным фильмом ужасов, основанным на тишине.

Тревожный, визуально незабываемый и интеллектуально амбициозный. «Закулисье реальности» — это тот вид хоррор-кино, в котором атмосфера и идеи неотделимы от зрелищности.

Зачастую фильм Кейна Парсонса скорее сбивает с толку и запутывает, чем пугает. Его дебютная работа во многом страдает от того, что так и не дает полного объяснения происходящему.

«Закулисье реальности» рассказывает о лабиринте пустых офисных помещений, в который можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»). Хоррор официально выйдет в России 4 июня.