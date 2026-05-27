Появился трейлер фильма «Дива» с дочерью Тимати, Цыгановым и Снигирь

Юная Майя обладает феноменальным голосом и становится сенсацией большой сцены. Успех вызывает зависть у признанных примадонн. Что есть дар и талант? Испытание, счастье или проклятие. Ответы на эти вопросы обещает дать новый фильм Анны Меликян "Дива", наполненный дорогими интерьерами и декорациями. Но самый главный вопрос фильма - на что способна сила искусства.

Появились тизер-трейлер и постер фильма. В прокат картина выйдет 3 декабря.

Главную роль сыграла Алиса Юнусова (TikTok, VK) - дочь Тимати и модели Алены Шишковой. В картине также снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова и другие.