Телеканал «Мульт» представляет новый анимационный сериал «Буква в деле»

Телеканал «МУЛЬТ» 1 июня, в День защиты детей, отмечает 12 лет в эфире и в честь праздничной даты запускает новый анимационный сериал «Буква в деле»!

По сюжету мальчик Максим вместе с папой играет в волшебную настольную игру с кубиком и карточками. Каждая серия посвящена одной букве алфавита, которая случайным образом выпадает на кубике. Затем игроки тянут карточки с изображениями предметов на эту букву, а на игровом поле оживают милые зефирчики, которые постоянно попадают в забавные истории.

«Команда проекта подключила всю фантазию для создания сюжетов. И чья задумка оказывалась интереснее и смешнее, ту и брали в сценарий. Порой шутки и сцены приходили в голову уже в процессе работы, они также включались в проект. Создавать сериал было очень весело, и мы уверены, что смотреть его будет также весело», — говорит генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ», продюсер проекта Татьяна Цыварева.

Зрителей ждут разные яркие и смешные истории. К примеру, о том, как большая и вредная гусеница решила перекусить клубникой на ферме у зефирчиков. Героям предстоит прогнать незваного гостя.

Другой сюжет касается Малыша-зефирчика, который забрался на дерево. Ему там хорошо и очень весело, а вот дедушка переживает за внука. Нужно спустить сорванца с дерева. Ещё одна серия расскажет, как большой камень упал на дорогу и создал небывалую пробку в мире зефирчиков. Что же делать?

Папе и Максиму предстоит выручить героев: вместе они угадывают предметы на карточках, объясняют их свойства и решают задачу с помощью логики и юмора. Сериал знакомит с алфавитом, новыми словами, учит умению справляться с повседневными проблемами через игровые приключения.

Миссия проекта — сделать изучение алфавита увлекательной семейной игрой, развить находчивость, фантазию и умение применять знания на практике.

Максима озвучивает артист театра-студии «Непоседы» 10-летний Григорий Дружинин. А папу — актёр театра и кино Вадим Медведев, на счету которого более 50 ролей в фильмах и сериалах.

В эфире телеканала «МУЛЬТ» дети ежедневно смотрят такие хиты, как «Геройчики», «Ми-ми-мишки», «Мини-Мишки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль», «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», а также «Малышарики», «Маша и Медведь», «Лунтик», «Смешарики», «Фиксики», «Барбоскины», «Буба», «Грузовичок Лёва» и многие другие.

За 12 лет вещания «МУЛЬТ» неоднократно становился лауреатом престижных премий и наград, среди которых «Большая Цифра», «ТЭФИ-KIDS», «Золотой луч», «Медиабренд» и многие другие.