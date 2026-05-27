Появился тизер фильма Primetime с Робертом Паттинсоном

Студия A24 представила тизер фильма Primetime («Прайм-тайм»). Триллер выйдет в мировом прокате осенью.

Лента расскажет о создании популярного телешоу «Поймать хищника». Главным героем выступит ведущий Крис Хансен, который организовал операции по задержанию растлителей несовершеннолетних. Шоу выходило на телеканале NBC с 2004 года и стало популярно в США.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/e664b2e03b07e16d583b8f4d629569f9"/>

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Главную роль сыграл звезда фильма «Вот это драма!» Роберт Паттинсон. В картине также снялись Меррит Уивер («Творение Господне»), Скайлер Гизондо («Супермен»), Фиби Бриджерс («Я видел свечение телевизора») и другие актёры. Режиссёром выступил Ланс Оппенгейм («Что-то вроде рая»).