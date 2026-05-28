Что известно о фильме «Последний богатырь. Колобок»

Летом 2026 года в прокат выходит российская приключенческая комедия «Последний богатырь. Колобок» — продолжение отечественной фэнтези-кинофраншизы о событиях в сказочном мире Белогорья. На этот раз главным героем стал персонаж народной сказки — харизматичный Колобок, который не хочет быть съеденным и всеми силами пытается изменить свою судьбу. Основные факты о фильме: точная дата премьеры, трейлер, сюжет, актеры и роли, а также подробности о производстве, — в материале «Ленты.ру».

«Последний богатырь. Колобок»: главное

«Колобок» — спин-офф в рамках киновселенной о героях русских сказок «Последний богатырь». Впервые Колобок появился во второй части франшизы «Последний богатырь. Корень зла» (2021). Дерзкий персонаж в озвучке комика Гарика Харламова так полюбился зрителям, что про него решили снять отдельный фильм.

Над «Колобком» работает студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино. Фильм, так же как и другие части франшизы, будет доступен для семейного просмотра с детьми.

Дата выхода

Премьера фильма «Последний богатырь. Колобок» состоится летом 2026 года. Точная дата стала известна в ноябре 2025-го, после завершения съемок.

13 августа 2026 года «Последний богатырь. Колобок» выйдет в прокат в российских кинотеатрах

Трейлер

Трейлер к фильму «Последний Богатырь. Колобок» вышел 5 февраля 2026 года. Из него становится понятно, что история Колобка дошла до наших дней в искаженном виде и главный герой обещает раскрыть всю правду о своем происхождении. В трейлере появляется и Гарик Харламов — он лично приглашает зрителей посмотреть новую сказку в кинотеатрах.

Создатели обещают раскрыть подлинную историю Колобка

Сюжет

«Последний богатырь. Колобок» — это новый взгляд на историю персонажа русской народной сказки. По сюжету фильма Колобка создали не дед с бабкой, а злая колдунья, которая планировала использовать его для некоей коварной цели.

Желая изменить судьбу и найти свое место в фольклорном мире, Колобок долго скитается по лесам, а затем становится напарником доброго, но трусливого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлев) и необычной девушки по имени Лада (Мила Ершова). В трейлере также показано, что Колобок вселяется в Тихона и некогда скромный парень неожиданно становится смелым. Вместе персонажам предстоит отправиться в опасное приключение, пройти через множество нелегких испытаний и обрести себя.

С чем предстоит столкнуться героям и с какими врагами сразиться, создатели не раскрывают. Однако уже известно, что одним из ключевых злодеев будет разбойник по прозвищу Волк (Гоша Куценко).

Производство

Съемки фильма Москве в июле 2025 года. В столичных кинопавильонах снимали сказочный мир Белогорья и новые локации, которые в рамках вселенной «Последнего богатыря» еще не появлялись: логово Волка, сокровищницу Ильи Муромца и пещеру Волшебных Зеркал.

В августе съемочная группа приехала на Алтай. В поисках мест для съемок создатели «Колобка» добрались до границы с Монголией, охватив ключевые локации республики: села Муркут, Инегень и Улаган, Телецкое озеро, Мажойский каскад и Семинский перевал.

«Я впервые был на Алтае и бесконечно рад, что именно работа над фильмом "Последний богатырь. Колобок" привела меня туда. Экспедиция была невероятно интересная! Алтай как локация сильно повлиял на впечатления — невозможно было отвести взгляд от этой красоты», — поделился актер, исполнитель роли пекаря Тихона Дмитрий Журавлев.

По словам режиссера спин-оффа Антона Маслова, именно мощь природы дала фильму энергию, которую невозможно воссоздать в павильоне. Он рассказал, что команда стремилась превратить локации из обычного фона в часть истории.

«Иногда природа сама вмешивалась в процесс: неожиданный туман у дома Лады или «волшебное» солнце, появлявшееся в нужный момент, превращали съемки в приключение, которое невозможно забыть», — Антон Маслов, режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок».

Съемки полностью завершились 13 ноября 2025 года.

Актеры и роли

В фильме также Татьяна Догилева («Покровские ворота», «Вампиры средней полосы», «Участок») — в сериале «Последний богатырь. Наследие» (2024) она сыграла Зеркальце, волшебную помощницу главной героини. Вернется в новый проект и Кирилл Зайцев («Моя собака — космонавт», «Командир», «Серебряные коньки»), известный по прошлым фильмам франшизы как Финист — Ясный Сокол.

О чем франшиза «Последний богатырь»

События в франшизе разворачиваются в сказочном мире Белогорья, который существует параллельно обычной реальности. На 2026 год вселенная «Последнего богатыря» включает четыре полнометражных фильма, сериал и мобильную игру «Герои Белогорья».

В описании сюжетов есть спойлеры.

Год выхода: 2017

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,5, IMDb — 6,4

Иван Найденов (Виктор Хориняк) — обычный москвич. Детство он провел в приюте, а своих родителей не знает. Во взрослом возрасте мужчина так и не создал семью и близко общается только со своей домработницей Галиной (Елена Валюшкина).

Иван сколотил состояние, консультируя людей от имени белого мага Светозара, и со своим «талантом» даже выиграл проект «Битвы магов». Однажды, убегая от разгневанного мужа одной из клиенток, он прыгнул в трубу в аквапарке и оказался в волшебном лесу Белогорья, где живут богатыри и другие былинные герои. Там он узнал, что его настоящий отец — богатырь Илья Муромец (Юрий Цурило), которому пришлось отправить сына в другой мир, чтобы защитить от врагов и страшного проклятия.

Оказавшись в сказочном крае, Иван знакомится с Добрыней Никитичем (Евгений Дятлов) и его женой, княгиней Варварой (Екатерина Вилкова), а после попадает в темницу. Там он узнает, что Добрыня и Варвара обманули и заколдовали всех богатырей мира, превратив их в камень, чтобы единолично править Белогорьем.

Теперь Ивану предстоит разрушить проклятие и восстановить справедливость. Помогут ему в этом Василиса Премудрая (Мила Сивацкая), Кощей Бессмертный (Константин Лавроненко) и Баба-Яга (Елена Яковлева).

«Последний богатырь: Корень зла»

Год выхода: 2021

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,5, IMDb — 5,9

После событий первой части Иван решает остаться в Белогорье вместе с Василисой Премудрой. Но периодически герой все равно возвращается в современный мир за привычными удобствами.

Терзает его и то, что он не обладает богатырской силой. Тем не менее сомнения не мешают Ивану заявиться на турнир, чтобы сразиться с богатырем Финистом — Ясным Соколом (Кирилл Зайцев), который периодически подтрунивает над главным героем. Соперник Ивана силен, но герой все же выигрывает состязания с помощью смекалки и хитрости.

Во время турнира Иван узнает, что его домработница Галина — помощница злого колдуна, который поручил ей найти меч-кладенец. Пытаясь победить злодея, Иван случайно освобождает его. Это приводит к неожиданным последствиям — главный герой узнает, кем была его мать и почему он рос без нее.

Именно в этой части впервые появляется Колобок. Зрители знакомятся с ним в начале фильма: крестьяне просят богатырей спасти их от чудовища, которое нападает на скот в деревне. Отряд побеждает Колобка и приносит его в Белогорье. Богатыри решают, что агрессивный живой хлеб будет финальным испытанием в их турнире. Однако после нападения Галины Колобок невольно присоединяется к отряду по борьбе со злом.

«Последний богатырь: Посланник тьмы»

Год выхода: 2022

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,2, IMDb — 5,5

Иван наконец-то обретает богатырскую силу и планирует свадьбу с Василисой. Но в разгар подготовки невесту похищает Галина, и главному герою предстоит вернуться в Москву вместе с другими сказочными персонажами.

Там Иван узнает, что Галина, его настоящая мать, служит древней Тьме — могущественной силе, которая противостоит добру и пытается захватить мир. Галина намеренно стала домработницей Ивана, чтобы пробуждать в нем зло, и лишь возвращение героя в Белогорье нарушило ее планы.

Ивану предстоит побороть собственные темные стороны и исправить совершенные ошибки. Для этого ему придется отправиться в прошлое и не дать древней Тьме вырваться на свободу.

«Финист. Первый богатырь» (2025)

Год выхода: 2025

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,4, IMDb — 5,9

«Первый богатырь» — это спин-офф и приквел к основным фильмам серии. Главный герой этой картины — Финист — Ясный Сокол, самый удачливый богатырь Белогорья, одержимый желанием побеждать опаснейших врагов.

По сюжету, чтобы подтвердить статус отважнейшего из богатырей, вместе со своим помощником Мелехой (Сергей Лавыгин) Финист отправляется в путешествие по неизведанным землям Востока.

Сериал «Последний богатырь: Наследие»

Год выхода: 2024

Режиссер: Антон Маслов

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,5, IMDb — 6,5

Сериал продолжает оригинальную трилогию — события развиваются через 20 лет после финала «Посланника тьмы».

50-летний Иван вместе с Василисой (Александра Урсуляк) воспитывают двух дочерей: «богатырку» Марью (Арина Рожкова) и начинающую колдунью Софью (Эвелина Мазурина). Однако спокойную жизнь Белогорья нарушает появление колдуна Северина (Александр Устюгов), который предупреждает героев о подстерегающем их страшном бедствии.

Защитить оба мира — реальный и сказочный — от опасности предстоит дочерям Ивана.