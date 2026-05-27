Представлен финальный трейлер фильма «День разоблачения»

Кинокомпания Universal Pictures представила финальный трейлер фильма «День разоблачения». Фантастическая лента выйдет в мировом прокате 12 июня.

© Чемпионат.com

Действие картины развернётся в наше время. Фильм расскажет о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Режиссёром «Дня разоблачения» выступил культовый постановщик Стивен Спилберг. Композитором картины стал Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим популярным франшизам. Это уже 30-е сотрудничество музыканта и Стивена Спилберга.