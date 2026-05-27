Хоррору «Закулисье реальности» предрекают рекордный старт

Издание Variety поделилось прогнозом насчёт стартовых сборов фильма ужасов «Закулисье реальности». Хоррор может собрать около $50 млн за первые выходные.

Если прогнозы аналитиков сбудутся, то лента продемонстрирует рекордный старт для картин студии А24. Ранее первое место по сборам за первый уикенд занимал фильм «Падение империи» от Алекса Гарленда ($25,5 млн). Хоррор также может окупиться за выходные, ведь его бюджет составил скромные $10 млн.

«Закулисье реальности» официально выйдет в российском прокате 4 июня. Лента выступает адаптацией знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).