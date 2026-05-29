В Москве вручили «Белых слонов» и вынесли «ведро» из квартиры Марины Ладыниной

Победители независимой премии киноведов и кинокритиков «Белый слон», ведущей отсчет с 1988 года и когда-то именовавшейся «Золотой овен», стали известны еще в январе. Награды вручаются ступенчато, и их основная часть пришлась на конец мая.

© Московский Комсомолец

Армянская актриса Джульетта Степанян получила своего «Слона» за роль второго плана в «Дне рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова чуть раньше, когда приезжала с театром на гастроли в Москву. Основной отряд «Белых слонов» был вручен 26 мая на церемонии, посвященной еще и 130-летию со дня первого киносеанса в России.

Начался вечер с выноса на сцену яуфа из квартиры звезды советского кино (фильмы «Кубанские казаки», «Свинарка и пастух») Марины Ладыниной. Некоторые молодые кинематографисты уже и не знают, что это за металлическое ведро. А это — «ящик универсальный фильмический». В таких хранили и перевозили кинопленку.

В состав экспертного совета премии входят 78 критиков разных поколений. Недавно его ряды пополнились молодыми критиками. Большинством голосов лучшим игровым полнометражным фильмом был назван «Ветер» Сергея Члиянца, получивший в общей сложности пять «Слонов». Одна из важнейших наград — премия за сценарий, написанный больше тридцати лет назад давно ушедшими из жизни Алексеем Саморядовым и Петром Луциком (Луцыком при рождении).

На церемонию пришли мама Петра, Евгения Константиновна Луцик, и его младший брат Константин. Она напомнила о сценариях, которые написали ее сын со своим другом («Окраина», «Дикое поле», «Дюба-дюба», «Дети чугунных богов»), поблагодарила всех за память. А потом в частном разговоре спросила:

«Думаете, сколько мне лет? 93. А это мой младший сын, работает в институте Склифосовского». «Я об этом моменте думал лет пять, — сказал, утирая слезы, Сергей Члиянц. — Думал, что если вдруг фильм получится, и мне придется выйти на сцену, то я хотел бы начать свою речь со слов: «Дамы и господа! Евгения Константиновна Луцик! Я до этого дожил и теперь могу работать дальше. Спасибо вам, Евгения Константиновна, за манты, наши посиделки. Благодарю вас за вашего сына».

Олег Васильков, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана, благодарил всех «мучеников, работавших на фильме», коллег, с которыми купался в реках в декабре. Оператор Данила Горюнков, тоже лучший, по мнению критиков, хотел рассказать, как на съемках разгонял с Члиянцем ветер, но, увидев маму Петра Луцика, решил, что выше этого момента не бывает.

Бакура Бакурадзе заочно отметили за лучшую режиссуру. Он традиционно не приходит ни за какими наградами, и «Лермонтова» представлял исполнитель главной роли, стендап-комик и дебютант в кино Илья Озолин, отмеченный «Белым слоном» за лучшую мужскую роль.

«Я попал сюда случайно и далек от этого мира. У меня неоконченное археологическое образование. Я собирался стать археологом и… уже тут стою. Непонятно, как это вышло», — сказал счастливый лауреат, сумевший сыграть так просто трагизм судьбы своего героя.

Опытный звукорежиссер Борис Войт, получивший уже во второй раз «Белого слона», до сих пор под впечатлением от совместной работы с Бакуром Бакурадзе.

«У меня не было такого опыта никогда. Было очень трудно, но картина меня захватила с первого и до последнего момента, когда мы ее выпустили. Я посмотрел ее раз пятьсот, и каждый раз она не отпускает. Спасибо всем за это большое художественное произведение».

Мария Леонова, сыгравшая в фильме «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной, получила «Слона» за лучшую женскую роль. Она благодарила режиссера за бесстрашие и беспощадный опыт. Марию сопровождал не только муж, актер Даниил Страхов, но и Светлана Проскурина, которой вручили диплом от Федерации киноклубов. Для вручения своих наград от имени 71 проголосовавшего эксперта в Москву специально приехали из Рыбинска Иван Спиридонов и Дмитрий Шаповалов, золотые люди киноклубного братства. Они также отметили дипломом «Ветер» и вручили своего главного «Ежа» «Лермонтову».

Светлана Проскурина, а она чувствительный и тонкий человек, оценила непринужденную атмосферу вечера, произнесла весомые слова о том, как важно ощущать, что ты не один в безвоздушном пространстве.

«Мы свое кино больше любим, чем чужое. Это плохо. Так быть не должно», — сказала она и вспоминала съемки другой своей картины в Рыбинске.

И этот город остался в ее картине «таинственным и чудесным, со своими сакральными смыслами и непобедимостью средней полосы, где можно укорениться и дышать».

Машу Леонову она считает выдающейся русской актрисой, готовой предъявить все что накоплено:

«Никогда я не видела, чтобы она растерялась или пожалела себя. Осмыслен каждый день, каждый шаг, каждая буква».

«Лучшим анимационным фильмом» назван «Алешенька» Дмитрия Геллера по мотивам произведений Павла Бажова и уральской мифологии. Сейчас он в Китае обучает студентов, прислал оттуда видеообращение. Награду получала его жена, бессменный художник на всех их фильмах, Анна Карпова. В их доме уже целый табун «Слонов» — порядка 12.

Екатерина Скакун, отмеченная за короткометражный фильм «Складки», тоже появилась только на экране, поскольку продолжает обучение в США. Мы застали ее на пути в Палм-Спрингс, куда она отправилась со своим полнометражным дебютом. Герой ее «Складок» — молодой человек из Суздаля — прячется в теле дородной возлюбленной, когда к нему нагрянули коллекторы.

«Событием года» критики назвали достижения выпускников Московской школы кино под кураторством Алексея Попогребского. Среди них — Софья Райзман («Картины дружеских связей»), Сергей Малкин («Здесь был Юра»), Анна Кузнецова («Каникулы»). Впервые на «Белом слоне» отмечают достижения учебного заведения. Алексей Попогребский говорил о преимуществах образования вне мастерских, как это принято в творческих вузах, о системе, где нет отпечатка преподавателя, и студенты учатся друг у друга. «Картины дружеских связей» Софьи Райзман также отмечены за лучший дебют. А композитор Александр Демьянов получил награду за лучшую музыку к дебютному фильму «Здесь был Юра».

Среди сериалов критики выбрали «Аутсорс» Душана Глигорова, который после номинаций с «Хрустальным» и «Трассой» наконец-то получил «Белого слона».