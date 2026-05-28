Вышел финальный трейлер второго сезона фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге»

Netflix представил полноформатный трейлер второго сезона экшен-фэнтези-сериала "Аватар: Легенда об Аанге" (Avatar: The Last Airbender) - игрового ремейка популярного анимационного сериала студии Nickelodeon (2005-2008).

В центре сюжета мальчик Аанг (Гордон Кормье) из племени воздушных кочевников, способный покорять стихию воздуха. Узнав, что он является перерождением Аватара - повелителя четырех стихий, которому суждено спасти мир, - подросток, оседлав летающего бизона Аппу, покидает Храм Воздуха, в ту же ночь уничтоженный Народом Огня.

Герой погружается в астрал и на целый век засыпает во льдах, за это время Хозяин Огня развязывает войну, в которой погибает большая часть магов. Пробудившись, Аанг желает искупить вину, для чего ему необходимо обуздать свою силу и обучиться управлению стихиями воды, земли и огня.

Роли в сериале исполнили Киавентино ("Энн"), Иэн Аусли ("13 причин почему"), Даллас Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец"), Дэниэл Дэ Ким ("Остаться в живых"), Пол Сон-Хен Ли ("Мандалорец") и другие.

Шоураннер - Альберт Ким ("Сонная лощина", "Перси Джексон и Олимпийцы", "Никита", "Пантеон").

Премьера всех эпизодов состоится 25 июня.

В 2024 году сериал был продлен на третий сезон, который станет для него последним.