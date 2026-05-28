У фильма «Джуманджи 3» появился логотип

Sony Pictures представила логотип фильма «Джуманджи 3». Как и было известно ранее, лента получила название «Открытый мир». Его и можно увидеть на лого.

Оригинальный фильм «Джуманджи» вышел в 1995 году с Робином Уильямсом и Кирстен Данст в главных ролях — он собрал $ 262,8 млн по всему миру и стал в своё время хитом. В 2017 году выпустили ленту «Джуманджи: Зов джунглей» — картина собрала в мировом прокате $ 962,5 млн, через два года мир увидел ленту «Джуманджи: Новый уровень».

В зарубежный прокат новая часть «Джуманджи» выйдет 25 декабря. К своим ролям вернулись Кевин Харт, Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон и Джек Блэк.