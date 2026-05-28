Вышел второй сезон сериала «Времена года» со Стивом Каррелом

Сегодня на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Времена года». Для просмотра доступны все восемь эпизодов. К сожалению, сам Netflix до сих пор не работает в России, посмотреть из страны стриминг нельзя.

Первый сезон из восьми эпизодов вышел весной прошлого года и основан на одноимённом художественном фильме 1980-х режиссёра Алана Альды, который также сыграл в нём главную роль. Сериал рассказывает о группе из шести друзей, которые вместе отправляются в отпуск, но сталкиваются с личными проблемами.

Главные роли вновь сыграли Стив Карелл, Тина Фей, Уилл Форте, Марко Калвани, Эрика Хенингсен и Колман Доминго.