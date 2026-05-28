В российский прокат вышла спортивная комедия «Мечтать не вредно»

Сегодня в кинотеатрах России во многих городах состоялась премьера спортивной комедии «Мечтать не вредно». Лента уже доступна для просмотра в кинотеатрах страны.

Случай сводит двух парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом в магазине, другой убирает в аэропорту. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придётся брать штурмом, главное — чтобы хватило смекалки, упорства, веры в себя и отличного чувства юмора даже в самой безвыходной ситуации.

Режиссёром выступил Антони Марсьяно. В актёрский состав вошли Жан-Паскаль Зади, Рафаэль Кенар, Джош Касобон, Дэйв Кэмпбелл, Оливье Ламарш и другие. Лента создана при участии Николя Дюваль-Адассовски — продюсера культовой комедии «1+1».