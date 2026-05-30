Идет поиск актера на роль нового Джеймса Бонда

Вспыхнул с новой силой интерес к вопросу о том, кто же станет новым Джеймсом Бондом. Все потому что новый, 26-й по счету фильм популярной франшизы постепенно обрастает деталями и инфоповодами. Так, главным инфоповодом стал тот факт, что открыт кастинг на исполнителя главной роли.

На данный момент о фильме и новом Бонде известно следующее. Режиссером картины станет Дени Вильнёв; из последних его работ - нашумевшая франшиза "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендеей в главных ролях. Экранизация произведения знаменитого американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта.

В 2026 году Вильнёв и его команда точно определятся со своим выбором нового Бонда, потому что производство картины начнется уже в 2027 году, а премьера состоится в 2028-м. По сообщениям инсайдеров, ожидается, что зрителей ждет совершенно новая история, не связанная с событиями предыдущего фильма "Не время умирать". Напомним, что этот фильм вышел в 2021 году, и он стал своего рода прощанием с актером Дэниелом Крейгом - он играл агента британской разведки МИ-6 с 2006 года и снялся в пяти фильмах о Бонде. В финале фильма "Не время умирать" его герой погибает, и уже после титров на экране появляется надпись: "Джеймс Бонд вернется" (James Bond Will Return). С тех пор поклонникам фильма не дает покоя вопрос - кто же станет новым агентом 007.

Известно, что авторы ищут свежее лицо, и ключевое требование к претенденту - британское происхождение артиста. Этот пункт соответствует первоначальному замыслу Яна Флеминга - писателя, который и создал Джеймса Бонда и чьи книги экранизированы для культовой серии фильмов.

Идеальным кандидатом на роль считается малоизвестный актер возраста около 30 лет. Таким образом, актеры Том Харди, Идрис Эльба и Генри Кавилл вряд ли войдут в число претендентов, хотя им не раз прочили роль агента 007. Особенно интересен в данном разрезе Идрис Эльба. Он - афроамериканец, и в связи с его возможным появлением в роли Джеймса Бонда возникла новая волна разговоров о том, что новый Бонд может сменить цвет кожи.

Вряд ли рискнут создатели сделать нового Бонда и женщиной. Хотя, если вспомнить популярный сериал "Доктор Кто", там очередной исполнитель главной роли по замыслу сценаристов и режиссера просто стал женщиной, и зрители должны были это принять, мол, новый доктор просто женского пола. На такие предположения наводит еще и факт, что в фильме, после того как Бонд якобы ушел на пенсию, имя 007 взяла себе его коллега по МИ-6 Номи. Думали, что главным героем станет она. Но все же финальные титры в "Не время умирать" указывают на то, что в 26-м фильме вернется именно Джеймс Бонд. Так что думается, что авторы нового фильма не поступят столь радикально, не станут менять пол и расу героя, но выберут более привычный его образ.

Сценарий к фильму пишет Стивен Найт, известный по работам над такими проектами, как, например, "Острые козырьки" и "Восточные обещания". По данным источников, сценарист планирует вернуться к ранним романам Яна Флеминга. А значит, вряд ли речь пойдет о резких экспериментах с образом главного персонажа. Но интересно то, что Найт говорил о том, что зрителя ждет максимально приземленный Бонд, без летающих ранцев и невидимых автомобилей. Источники утверждают: на этот раз ставка будет сделана на самого Джеймса Бонда - его прошлое, характер и внутренние конфликты. Поэтому и ищут молодого героя. Утверждают, что впервые за долгое время шпионский боевик может превратиться в психологическую драму. Причем историю становления героя.

Рассмотрим, кого именно прочат на роль нового Джеймса Бонда, и оценим шансы этих актеров. Среди основных претендентов называют Джейкоба Элорди (сериал "Эйфория"), Тома Холланда ("Человек-паук") и Харриса Дикинсона ("Малефисента: Владычица тьмы"). Однако Элорди не британец, а австралиец, к тому же и он, и Том Холланд слишком известны по своим прежним ролям, до такой степени, что их персонажи точно могут наложить нежелательные отпечатки и ассоциации на образ агента 007. К тому же раздаются голоса о том, что артисты производят впечатление мягких людей, в то время как Бонд должен быть достаточно жестким, ведь ему приходится много убивать.

Обозревателю "РГ" кажется, что идеальным новым Бондом был бы Харрис Дикинсон - британец, красив, породист. Ему нет еще и 30, но он уже успел попробовать себя в ролях мусорщика, курьера и детского аниматора, а еще модели ("Треугольник печали"), рестлера ("Стальная хватка") и героя-любовника ("Плохая девочка"). В байопике The Beatles британец сыграл Джона Леннона. Но согласны с его кандидатурой не все. Например, высоко оценивают шансы Каллума Тернера. Актер известен более всего по роли мага Тесеуса Саламандера в серии-приквеле "Гарри Поттера" "Фантастические твари". Сам Тернер еще в январе этого года рассказывал всем подряд, что он и есть новый Бонд, более того, в начале года котировки букмекеров на Каллума-Бонда резко выросли. В любом случае станет артист Бондом или нет, он уже создал на слухах пиар. То же можно сказать и про остальных претендентов. Выберут их или нет - не суть. Главное, что о них говорят.

Кто ранее играл Джеймса Бонда

С начала съемок в 1962 году агента 007 играли шесть актеров. Это Шон Коннери, 1962-1967 и 1971 и 1983 годы - снялся в 7 фильмах; Джордж Лэзэнби, 1969 год, 1 фильм, Роджер Мур, 1973-1985 годы, 7 фильмов, Тимоти Далтон, 1987-1989 годы, 2 фильма, Пирс Броснан, 1995-2002 годы, 4 фильма, Дэниел Крейг, 2006-2021 годы, 5 фильмов.