Представлен русский трейлер драмы «Кодекс Данте» с Оскаром Айзеком

Кинокомпания «Наше кино» представила дублированный трейлер фильма «Кодекс Данте». Криминальная драма с Оскаром Айзеком («Франкенштейн») официально выйдет в кинотеатрах России 9 июля.

Сюжет основан на романе Ника Тошеса и показывает две линии, связанные с «Божественной комедией» — в одной контрабандисты вместе с учёным крадут оригинал произведения в Нью-Йорке XXI века, во второй сам итальянский поэт Данте пишет книгу в изгнании в XIV веке.

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Вместе с Оскаром Айзеком в ленте также сыграли Джерард Батлер («300 спартанцев»), Галь Гадот («Форсаж»), Джейсон Момоа («Аквамен») и Джон Малкович («Подмена»). Режиссёром выступил Джулиан Шнабель («Ван Гог. На пороге вечности»).