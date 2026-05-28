Они первыми встречают угрозу. Вспоминаем семь культовых фильмов о пограничниках

Служба пограничника - особая служба: он первым встречает любую угрозу своей стране, первым ее отражает, часто становясь первой жертвой разгорающегося конфликта. Судьбу пограничника принято романтизировать, о ней написано множество книг - от произведений Аркадия Гайдара и Александра Авдеенко до воспоминаний Героев Советского Союза Никиты Карацупы и Виталия Бубенина. О пограничниках снято множество фильмов, включая документальные. Вспомним некоторые игровые.

В кино 50-х культовой стала "Застава в горах" Константина Юдина с Сергеем Гурзо в роли рядового Кулешова - приключенческая картина о пресечении деятельности диверсионной банды Исмаил-бека. Для сегодняшнего зрителя картина покажется чрезмерно отлакированной: все наши герои абсолютно идеальны, все их противники стопроцентно, до карикатурности, омерзительны. Но для подрастающего послевоенного поколения фильм был непререкаемо авторитетен: да, так и должны вести себя наши героические защитники, таким мы видим нашего врага. Картина вошла в число самых посещаемых фильмов в советской киноистории.

В конце 50-х на экраны вышел детективный фильм по роману Александра Авдеенко "Над Тиссой" режиссера Дмитрия Васильева с Афанасием Кочетковым и Татьяной Конюховой. Его действие разворачивается на западной границе СССР, где пограничники при активном участии селян вычисляют и обезвреживают вражеского агента.

В 1980 году стартовал многосерийный (8 сезонов) фильм "Государственная граница" режиссеров Бориса Степанова, Геннадия Иванова и Вячеслава Никифорова. В создании сериала участвовали такие ныне легендарные мастера, как драматург Петр Луцик и композитор Микаэл Таривердиев. Масштабная сага о становлении и буднях советских пограничных войск охватывала период от 1917 до 1980 года.

Одним из самых сильных фильмов этого ряда была драма "Люди в океане" (1980) Павла Чухрая по сценарию Эдуарда Володарского - о пограничниках Дальнего Востока, ценой собственных жизней отразивших провокацию сопредельного государства. Снимались Борис Галкин, Вадим Спиридонов, Светлана Тома, Лариса Удовиченко.

В 2011 году популярностью пользовалась "Тихая граница" режиссера Сергея Маховикова с Андреем Чадовым, снятая по мотивам повести Валерия Поволяева "Тихая застава" и основанная на реальных событиях. Бой на пограничной заставе в Таджикистане произошел 13 июля 1993 года: моджахеды попытались прорваться на территорию страны, российские бойцы 11 часов отражали их атаки. 25 человек погибли, но застава была отбита. По итогам боя шестеро воинов удостоены звания Героя РФ, из них четверо - посмертно.

Неизменный успех сопровождал картины о пограничных собаках - верных друзьях и самоотверженных помощниках солдата, начиная с боевика 1935 года "Джульбарс" Владимира Шнейдерова и заканчивая фильмом "Пограничный пес Алый" 1979 года (режиссер - Юлий Файт). В этой трогательной истории новобранец пограничных войск Леша Кошкин получил в напарники щенка, воспитал его и благодаря четвероногому другу остался живым в суровой боевой передряге.