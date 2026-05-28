Завершились съемки фильма «Альпийская баллада» с Иваном Янковским

Создатели фильма «Альпийская баллада» объявили о завершении его съёмок. Картину сняли за три с лишним месяца.

Лента выступит экранизацией повести Василя Быкова. Действие картины развернётся в 1943 году, во времена Великой Отечественной войны. Сюжет повествует о советском солдате Иване, который бежит из концлагеря в Альпах. Внезапно герой оказывается в компании итальянской антифашистки Джулии и немецкой кинозвезды Дитер Шульц. Теперь им вместе предстоит пережить три опасных дня.

Главные роли исполнят Иван Янковский («Фишер»), Милош Бикович («Балканский рубеж»), Дениз Сардиско («Фиолетовый как море») и другие актёры. Режиссёром выступает Андрей Богатырёв — автор фильмов «Красный призрак» и «За Палыча!».

Премьера состоится в сентябре 2027 года.