Появились новые кадры хоррора «Кассандра», который выйдет в России

Кинокомпания Ray of Sun Pictures представила новые кадры из фильма «Кассандра». Триллер из Кыргызстана выйдет в кинотеатрах России уже 11 июня.

Сюжет ленты расскажет историю молодой девушки, которая переживает тяжёлую утрату. Каждую ночь она просыпается всё более измождённой, словно кто-то забирает у неё силы. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнаёт, что стала жертвой Албарсты – древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить своё прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.

© Ray of Sun Pictures

Главные роли в фильме сыграли Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова и Айнура Качкынбек-кызы. Режиссёром выступил Бекзат Пирматов.