Режиссер ответил, возможно ли участие Джеки Чана в фильме про Савву Рагузинского

Клим Шипенко считает реальным участие Джеки Чана в фильме про Савву Рагузинского
Переговоры об участии Джеки Чана в новом фильме Клима Шипенко об основателе Кяхты Савве Рагузинском продолжаются, участие актера во многом будет зависеть от финансирования. Об этом режиссер рассказал ТАСС.
«Это документальный фильм про Савву Рагузинского, который мы с Милошем Биковичем хотим снять. И да, у вас в дримкасте на одной из презентаций он был заявлен Джеки Чан, возможно, он будет. Переговоры в процессе, они ведутся, ведутся пока достаточно спокойно. Сейчас мы ищем полное финансирование в том числе, и от этого тоже многое будет зависеть», — сказал Шипенко.
Он отметил, что при всех сложившихся обстоятельствах считает вполне реальным участие Джеки Чана в российском фильме.
Фильм расскажет об основателе города Кяхта — Савве Рагузинском. Савва Рагузинский принадлежал к сербскому роду Владиславовичей. Он состоял на дипломатической службе в России и возглавлял российское посольство в Китае. Рагузинский заключил знаменитый Кяхтинский договор и основал город Кяхту, которая долгие годы была столицей Великого чайного пути.