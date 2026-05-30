Фильм «Майкл» о короле поп-музыки покажут на стадионе в Москве

Специальный показ музыкального байопика о Майкле Джексоне состоится на футбольном стадионе. "ВТБ Арена - Динамо" имени Льва Яшина вмещает более 30 тысяч зрителей. А выбор столь необычной площадки для просмотра художественного фильма одновременно и удивителен, и неслучаен.

Ровно 30 лет именно на этом стадионе давал концерт сам Майкл Джексон. Тогда он назывался Центральный стадион "Динамо" и был заполнен.

За право пригласить в Москву короля поп-музыки тогда боролись сразу несколько ведущих концертных агентств. А потом те, которые проиграли победителю, обидевшись, всячески пытались его сорвать! То распространяли в метро и на радио недостоверную информацию о том, что ожидается ливень, шторм, то сообщали, что проведение концерта под угрозой, что всюду очереди, давка, да и билетов в кассах нет, а у перекупщиков скорее всего фальшивые.

Никогда ничего подобного ранее не было в российском шоу-бизнесе. Никто не вызывал такого ажиотажа, даже группы Kiss, U2, Мадонна или Пол Маккартни!

Обозреватель "РГ", еще будучи студентом, попал на тот концерт мировой звезды № 1, а до этого дежурил с фанатами около отеля "Метрополь", где поселился Майкл Джексон. И однажды тот, во время визита в Москву никуда не выходивший, не дававший интервью и сконцентрировавший только на выступлении, все-таки выглянул на балкон и помахал своим многочисленным поклонникам. А потом опять плотно зашторил занавески в номере.

И, конечно, теперь это отличная идея - показать фильм "Майкл" именно там, где он прежде выступал.

Специальный показ байопика о Майкле Джексоне назначен на "ВТБ Арене - Центральном стадионе "Динамо" 31 мая 2026 года в 21:00. Прямо в чаше арены! Фильм покажут на огромном экране, установленном непосредственно на футбольном поле. В том самом месте, где 30 лет назад звучал голос короля поп-музыки.

Цена билетов начинается от 1 500 рублей.

Кстати

Напомним, что фильм "Майкл" вышел в российский прокат 28 мая. Его можно будет посмотреть в разных городах страны.