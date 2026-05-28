Названа дата премьеры семейной комедии «Дени и Мэни в кино!»

Хвостатые любимцы интернета - лабрадор Дени и кот-сфинкс Мэни, видеоролики с участием которых собирают десятки миллионов просмотров, - стали настолько популярными, что получили собственную полнометражную комедию.

"Дени и Мэни в кино!" расскажет историю дружбы, которой предстоит пройти серьезное испытание. По сюжету пес получает крупный рекламный контракт, переезжает к агенту Андрею (Степан Девонин) и впервые оказывается в разлуке с котом.

Постепенно Дени понимает, что большой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. Параллельно Андрей и его невеста (Ольга Веникова) переживают кризис в отношениях, и именно собака помогает им снова поверить в любовь.

В картине задействованы Артем Ткаченко ("Вампиры средней полосы"), Игорь Жижикин ("Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"), популярный телеведущий Дмитрий Хрусталев ("Дом ходуном"), режиссеры Виктория Разумейко и Александр Котт, а также двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном фигурном катании Евгения Медведева.

Режиссеры: Антон Калинкин ("#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!"), Руслан Князев (также исполнил одну из ролей) и Джаник Файзиев ("Вратарь галактики"), композитор - Райан Оттер ("Метод", "Триггер", "Гоголь").

Премьера назначена на 4 июня.