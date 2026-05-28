Сериал «Мориарти» посвятят криминальному гению и главному противнику Холмса

Кинокомпания Archery Pictures («Гангстерленд») объявила о старте производства сериала «Мориарти». У мрачного детективного проекта по мотивам произведений о Шерлоке Холмсе пока нет даже примерной даты выхода.

Будущий сериал будет посвящён профессору Мориарти — главному противнику Шерлока Холмса и гению криминального мира Лондона. Авторы планируют переизобрести героя — в будущей ленте он будет помогать полиции с расследованием дел криминальных коллег, параллельно скрывая свою истинную личность.

Сценаристами сериала выступят Крис Корнуэлл («Открытие ведьм») и Оливер Лансли («Куда пропала Ванда»). Каким будет актёрский состав и кто сыграет самого Мориарти, пока неизвестно.