Обнародован шорт-лист Конкурса короткометражного кино Художественного театра

Церемония награждения лауреатов и победителя IV Конкурса короткометражного кино Художественного театра пройдет 10 июня на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова. В шорт-лист конкурса вошли 10 проектов, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

Тема конкурса в этом году — "Барто. 120 секунд детства", приуроченная к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто.

«В этом году шорт-лист конкурса получился очень разным — по интонации, по жанру, по взгляду на само понятие детства. Тема "Барто. 120 секунд детства" в работах участников раскрылась неожиданно объемно: где-то — через светлую и почти игровую интонацию, а где-то — через серьезный, взрослый разговор о памяти, одиночестве, страхах и надежде. И это, мне кажется, очень созвучно самой Агнии Барто, которая умела говорить с детьми просто, по-настоящему, но никогда не упрощая разговор. В этих коротких историях есть и эмоция, и честность, и пространство для размышления уже после титров», — приводятся слова художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова, председателя оргкомитета конкурса Константина Хабенского.

В шорт-лист попали проекты "Планета забытых игрушек" Марии Лапшиной, "Мы с отцом" Анастасии Куимовой, "Эдя" Валерия Козлова, "Облачно с прояснениями" Германа Андриевского, "Мишка" Ксении Андриановой, "Помощница" Григория Иванца, "В пустой квартире" Гаянии Тугариной, "Первоклассники" Ариадны Пинчук, "Понесемся над лесами" Валерии Труневой и "Носки летают" Владимира Назаренко.