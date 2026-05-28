Обнародован трейлер исторической драмы «Отечество» со звездой «Проекта «Конец света»

Кинокомпания MUBI представила трейлер фильма «Отечество». Историческая драма выйдет в мировом прокате осенью.

Лента рассказывает о знаменитом немецком писателе Томасе Манне. По сюжету он путешествует по послевоенной Германии вместе со своей дочкой, изучая мир после кошмарной войны. Изначально драма вышла на Каннском кинофестивале, где получила восторженные отзывы от критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 94% обозревателей.

Главную роль исполнила звезда фильма «Проекта «Конец света» Сандра Хюллер. В картине также снялись Анна Маделей («Залечь на дно в Брюгге»), Аугуст Диль («Мастер и Маргарита»), Йоанна Кулиг («Холодная война») и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Павел Павликовский — автор фильмов «Москва-Петушки» и «Путешествие с Жириновским».