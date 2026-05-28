Представлен трейлер второго сезона сериала «Шугар» с Колином Фарреллом

Компания Apple представила трейлер второго сезона сериала «Шугар». Продолжение шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV уже 19 июня.

«Шугар» рассказывает о частном детективе, расследующем таинственное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. В продолжении главный герой возьмётся за дело о пропаже ещё одного человека и также будет искать ответы на вопросы о своей пропавшей сестре.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главную роль исполнил звезда сериала «Пингвин» Колин Фаррелл. Первый сезон «Шугар» вышел в 2024 году и был высоко оценён как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 81% свежести от обозревателей и 80% – от зрителей.