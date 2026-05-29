О чем плачут богатые: в России выходит фильм о миллиардере Онассисе

История Аристотеля Онассиса, греческого мультимиллиардера, судовладельца и неистового ходока, соблазнившего Марию Каллас и бросившего оперную диву ради Жаклин Кеннеди, не перестает интриговать и кинематографистов, и зрителей: "богатые тоже плачут" - неистребимо влекущий мотив. Испано-греко-голландско-британский фильм "День рождения" (The Birthday Party) режиссера Мигеля Анхеля Хименеса развивает тему, уже не претендуя на дотошность байопика, но все время напоминая зрителю о прототипах - к примеру, на вступительных титрах слышен голос Марии Каллас с арией из "Джанни Скикки" Пуччини - оперы, ситуационно созвучной дальнейшему развитию событий в картине.

Премьера фильма прошла на фестивале в Локарно. В основе сценария - нашумевший роман Паноса Карнезиса, претерпевший в пути к экрану кардинальные изменения. Убраны детали долгой, полной авантюр жизни героя, и все действие происходит в рамках одного дня - празднования 25-летия Софии (датчанка Виктория Кармен Сонн), дочери Марко Тимолеона (так теперь зовут мультимиллионера, и в этой роли всегда неповторимый Уиллем Дефо). В прологе нам напомнят о гибели в авиакатастрофе его единственного сына и наследника (реальный факт из биографии Онассиса). Герой потом не раз даст понять, что предпочел бы, чтобы на месте погибшего была дочь, а наследник его состояния оставался бы рядом - опорой и продолжателем бизнеса.

…А пока все сулит пир для глаз: принадлежащий Марко остров в Средиземноморье, роскошь обстановки, элегантность прибывающих на остров состоятельных гостей, сменяющие друг друга хиты 70-х годов закадровым фоном, - все в ожидании сюрпризов и еще чего-то неясного, гнетуще зависшего над этим раем для сильных мира сего. Умело сконструированная атмосфера картины - вот эта смесь разгульно-беззаботного и разрушительно прагматичного, убивающее душу и потому обреченного. Смесь, чреватая взрывом.

В дальнейшем фильм решительно расстается и с романом, и с реальными фактами биографии. София тщательно скрывает от отца свой страстный роман с его приехавшим из Британии биографом - молодым писателем Форстером (Джо Коул) - и свою беременность, которую она надеется использовать как последний козырь, когда отец все узнает и, конечно, воспротивится их браку. Сюжет начинает крениться в сторону мелодрамы о социальных барьерах и токсичности семейного диктата.

Возникла и важная роль Оливии, второй жены Онассиса, с которой они уже практически в разводе - мачехи Софии, по-женски ее понимающей и поддерживающей. И здесь обращает на себя внимание умная и точная работа испанской актрисы Эммы Суарес: сложная вязь отношений Оливии и Марко - один из самых увлекательных моментов фильма.

Но главное внимание зрителя, несомненно, держит и практически тянет за собой весь фильм мультимиллиардер Марко в исполнении Уиллема Дефо. Этот актер обладает некоей гипнотической харизмой - мрачной, часто зловещей, влекущей и устрашающей одновременно. Получив в руки достаточно слабый сценарный материал с обилием дежурных фраз и необязательных диалогов, он одним своим молчанием дает нам прочувствовать драму человека, уже неспособного испытывать любые сильные чувства, кроме неутихающей скорби по сыну, так некстати подорвавшему будущее его бизнеса. Человека, закостеневшего в своем принципе все подчинять единой цели умножения своих богатств, превратившего свою жизнь в сплошную слежку за близкими, а свой райский остров - в золотую клетку, откуда нет выхода.

В Локарно фильм был принят скорее прохладно. Ему инкриминируют рыхлость сценария, аморфность ритмов, неловкость интимных сцен и банальность многих эпизодов; интернациональный состав актеров привел к отсутствию греческого колорита, причем англоязычных зрителей смутил акцент некоторых исполнителей (в русском дубляже этот просчет, понятно, исчез). Есть очевидные проколы в кастинге: герой "Острых козырьков" Джо Коул здесь не в своей тарелке: его квелый, безликий, "никакой" герой - биограф мультимиллиардера англичанин Форстер вряд ли мог стать объектом столь самоотреченной страсти Софьи.

Но решительно все критики отмечают выдающуюся роль Уиллема Дефо, его солирующей харизмы, делающей "День рождения" фактически монофильмом. Мне, субъективно, картина была интересна, кроме дьявольски шоковой работы Уиллема Дефо, изощренными переливами атмосферы, созданной оператором Грисом Хордана и прихотливым, как бы беззаботным саундтреком, образующим все более внятно звучащей трагической ноте выразительный контрапункт.

В России картина выходит задолго до ее мировой кинотеатральной премьеры в четверг 4 июня.