Стартовали съемки фильма «Принц» о приключениях двух собак

Компании «Смарт Фильм», «Пропеллер Продакшн» и Green FX объявили о старте съёмок фильма «Принц». Дата выхода семейной ленты пока неизвестна.

© Чемпионат.com

Картина расскажет о двух собаках по кличке Принц и Молли. Они влюбляются друг в друга, но их разлучили в питомники. Чтобы объединиться с любимой, Принц отправляется в путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Тем временем обеспокоенные хозяева пытаются найти своего сбежавшего питомца.

Главных героев озвучат Полина Гухман («Мой папа не подарок»), Владислав Миллер («Вампиры средней полосы»), Павел Деревянко («Брестская крепость») и Валентина Мазунина («Аритмия»). Режиссёром выступит Анна Курбатова — автор другого семейного фильма «Мой дикий друг».