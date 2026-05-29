Необычный триллер «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном получил первый трейлер
В Сети появился дебютный тизер-трейлер криминальной драмы "Прайм-тайм" (Primetime), главную роль в которой исполнил Роберт Паттинсон ("Бэтмен", "Дюна, часть 3").
Картина, основанная на реальных событиях, расскажет историю Криса Хансена - ведущего телешоу "Поймать хищника", посвященного операциям по поимке растлителей несовершеннолетних. Предполагаемых педофилов выводили на чистую воду при помощи правоохранительных органов и команды подставных лиц.
В фильме задействованы Меррит Уивер ("Разделение"), Скайлер Джизондо ("Супермен"), Анна Фэрис ("Очень страшное кино") и популярная инди-фолк певица Фиби Бриджерс.
Режиссер - бывший документалист Лэнс Оппенхайм ("Что-то вроде Рая"), это его дебют в полнометражном игровом кино.
Лента стала продюсерским дебютом Паттинсона, компанию ему составил видный хоррормейкер Ари Астер ("Солнцестояние").
Премьера состоится осенью, точная дата будет озвучена позже.